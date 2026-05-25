مجوز ارتش روسیه برای حمایت از اتباع روس خارج از کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه امروز دوشنبه قانونی را امضا کرد که به ارتش اجازه می‌ دهد از شهروندانی که بدون رضایت مسکو خارج از این کشور بازداشت شده اند، محافظت کند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، رئیس جمهور روسیه، قانونی در مورد حق استفاده از نیروهای مسلح برای محافظت از روس‌های دستگیر شده توسط دادگاه‌های خارجی بدون اطلاع روسیه یا دادگاه‌ هایی که صلاحیت آنها مبتنی بر معاهده بین‌المللی که فدراسیون روسیه عضو آن است یا قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل نیست، امضا کرد.

این در حالیست که پیش از این، شورای فدراسیون روسیه استفاده از نیروهای مسلح این کشور را برای محافظت از شهروندان روسیه در صورت بازداشت، پیگرد قانونی کیفری یا سایر پیگردهای قانونی خارج از کشور را مجاز می‌دانست.