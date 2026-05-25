به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران در مورد آخرین وضعیت بازسازی‌ها گفت:بازسازی ۴۰ هزار واحد، معادل ۹۷درصد با همت مردم و گروه‌های جهادی به پایان رسید.

وی افزود:۷۵ درصد از واحدهایی که تخریب متوسط داشتند به طور کامل بازسازی شده‌اند.

محمدخانی اشاره کرد: خانه‌هایی که کامل تخریب شدند و نیاز به ساخت مجدد داشتند در مرحله تایید نقشه و عقد قرارداد با پیمانکار هستند.

وی تصریح کرد: تمام پروژه‌های بازسازی ظرف ۲ ماه آینده به اتمام خواهد رسید و به زودی خبرهای خوشی در این زمینه منتشر می‌شود.