به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل کوثری عصر دوشنبه در آیین تجلیل از مجاهدت‌های سردار جانباز حاج عباس برقی و آئین رونمایی از بلوار مزین به نام ایشان، در محل سالن سلمان ساوجی اظهار کرد:سردار برقی از جمله چهره‌هایی است که نام و نشان او با تاریخ دفاع مقدس گره خورده است، وی و همرزمانش بر اساس تکلیف الهی وارد میدان شدند و هرگز به دنبال پست، مقام و درجه نبودند.

وی با ذکر خاطره‌ای از دوران اعطای درجات نظامی در سال ۱۳۶۹ اظهارکرد: زمانی که بحث درجه مطرح شد، بزرگانی چون شهید سلیمانی و شهید کاظمی حضور داشتند، روحیه بسیجی چنان بود که رزمندگان با خون خود نوشتند که ما برای درجه نیامده‌ایم.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: امام راحل نیز در آن زمان بر این نکته تاکید داشتند که این درجات نباید بر دوش شما سنگینی کند، بلکه شما باید سوار بر درجه باشید و از آن برای خدمت به خلق خدا استفاده کنید.

سردار کوثری با اشاره به نبوغ نظامی و اراده پولادین رزمندگان در ابتدای جنگ بیان کرد: در محاسبات نظامی جهان، تشکیل یک تیپ آماده رزم حداقل ۲ تا ۳ سال زمان می‌برد اما رزمندگان به فرماندهی حاج احمد متوسلیان و همراهی بزرگانی چون حاج عباس برقی، شهید همت و شهید شهبازی، در عرض تنها ۴۳ روز یگانی را تشکیل دادند که در عملیات فتح‌المبین با موفقیت ۱۰۰ درصدی، دشمن را در شمال خوزستان زمین‌گیر کرد.

وی افزود: این موفقیت‌ها در حالی به دست آمد که کشور در تحریم کامل بود و حتی بودجه و مکان مشخصی برای آموزش در اختیار نداشتیم، اما اراده انسان‌های الهی بر تجهیزات کلاسیک غلبه کرد.»

تحلیل «جنگ سوم» و پایداری ۸۵ روزه ملت

سردار کوثری همچنین با اشاره به تحولات جاری منطقه و آنچه «جنگ سوم» یا «جنگ رمضان»گفت: استکبار جهانی و در رأس آن آمریکا، تصور می‌کرد با ترور و فشار می‌تواند نظام را به زانو درآورد، آن‌ها خیال می‌کردند اینجا نیز مانند برخی کشورهای دیگر است که با حرکت یک ناو، همه عقب‌نشینی کنند اما ملت ایران با هدایت‌های داهیانه رهبری، تمام محاسبات آن‌ها را به هم ریخت.

وی با اشاره به تداوم ایستادگی مردم تصریح کرد: اکنون ملت ایران بیش از ۸۵ شب است که با شادابی و صلابت در برابر توطئه‌ها ایستاده است.

وی ادامه داد: دشمنان می‌خواستند با حذف فیزیکی فرماندهان و رهبران، کشور را به دوران پیش از انقلاب و زمان سلطه مستشاران بازگردانند، اما خون شهدا مانع تحقق این خواب آشفته شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، راه برون‌رفت از چالش‌های فعلی را تمسک به تفکر جهادی دوران دفاع مقدس دانست و افزود: اگر تاکیدات امام شهیدمان در حوزه اقتصاد مقاومتی به درستی پیاده می‌شد، بسیاری از مشکلات امروز وجود نداشت، دشمن که در میدان نظامی ناامید شده، اکنون به دنبال ایجاد تفرقه میان ملت و مسئولان از طریق فشارهای اقتصادی است.

سردار کوثری با تجلیل از نقش خلف صالح امام راحل و ولایت‌مداری رزمندگان، تصریح کرد: هدف غایی ما این است که با مقاومت و تدبیر، پایگاه‌های آمریکایی را از منطقه برچینیم و اجازه ندهیم جنگ دیگری بر این جغرافیا تحمیل شود، این مسیر تا سپردن پرچم انقلاب به دست صاحب اصلی‌اش، حضرت بقیة‌الله الاعظم (عج) ادامه خواهد داشت.

گفتنی است در پایان این مراسم، با حضور مسئولان استانی و فرماندهان نظامی، از تندیس و بلوار سردار جانباز حاج عباس برقی رونمایی و از رشادت‌های این یادگار دوران دفاع مقدس تجلیل به عمل آمد.