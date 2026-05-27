آیت الله غفوری: ایستادگی ملت ایران ادامه راه بندگی و مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله غفوری صبح چهارشنبه در خطبههای نماز عید قربان کرمانشاه، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی در تمام شئون زندگی، اظهار کرد: انسان مؤمن باید در برابر اوامر و نواهی پروردگار متعال تسلیم محض باشد و فلسفه عید قربان نیز در همین حقیقت نهفته است.
وی با اشاره به جایگاه عید قربان در میان مسلمانان افزود: حجاج بیتالله الحرام پس از انجام اعمال حج و رمی جمرات، قربانی میکنند تا یادآور بزرگترین صحنه بندگی و اطاعت در تاریخ توحید باشند؛ همان واقعهای که حضرت ابراهیم (ع) مأمور شد فرزندش حضرت اسماعیل (ع) را در راه خدا قربانی کند.
امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: حضرت ابراهیم (ع) بدون هیچگونه چون و چرا، همسر و فرزند خردسال خود را به فرمان الهی در سرزمین خشک و بیآب و علف مکه رها کرد و سالها بعد نیز مأمور شد فرزند جوان خود را قربانی کند تا در آزمونی بزرگ، شایستگی مقام خلیلاللهی را به دست آورد.
وی ادامه داد: در حقیقت آنچه در این امتحان الهی قربانی شد، نفس اماره حضرت ابراهیم (ع) و حضرت اسماعیل (ع) بود و همین مسئله پیام اصلی عید قربان برای همه مسلمانان است که انسان باید خواستههای نفسانی را در مسیر بندگی خداوند کنار بگذارد.
آیتالله غفوری خاطرنشان کرد: امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق دهد تا در این روز بزرگ، نفس اماره خود را در برابر فرمان الهی قربانی کرده و در مسیر بندگی و اطاعت گام برداریم.
وی در خطبه دوم نماز عید قربان نیز با توصیه مجدد مردم به رعایت تقوای الهی، به شرایط امروز کشور و جنگ رسانهای دشمنان اشاره کرد و گفت: دشمنان انقلاب اسلامی پس از ناکامی در عرصههای مختلف، امروز جنگی گسترده در فضای رسانهای و روانی علیه ملت ایران به راه انداختهاند.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه افزود: هدف دشمن از انتشار شایعات، دروغپردازیها و فضاسازیهای رسانهای، ایجاد ترس و تضعیف روحیه ملت ایران است، اما مردم ایران اسلامی در طول سالهای گذشته نشان دادهاند که در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی میکنند.
وی با اشاره به نقش هدایتهای رهبر معظم انقلاب در عبور کشور از بحرانها، تصریح کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت، رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و اتکا به قدرت الهی، بارها دشمنان را ناکام گذاشته و این مسیر همچنان ادامه خواهد داشت.
آیتالله غفوری بیان کرد: دشمنان آمریکایی و صهیونیستی این بار نیز با وجود همه طراحیها و توطئهها، راه به جایی نخواهند برد، چرا که ملت ایران ملتی مؤمن، شهیدپرور و مقاوم است و در همه صحنهها از آرمانهای انقلاب اسلامی دفاع کرده است.
وی ادامه داد: حضور گسترده مردم در صحنه، انسجام ملی و آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، قدرت بزرگی برای کشور ایجاد کرده و این اقتدار، دشمنان را با شکست مواجه خواهد کرد.
امام جمعه کرمانشاه در پایان گفت: به فضل الهی، ملت ایران با استمرار مقاومت و ایستادگی، در همه عرصهها به پیروزی خواهد رسید و این مسیر در نهایت به زمینهسازی برای ظهور حضرت ولیعصر (عج) منتهی خواهد شد.
