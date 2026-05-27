۶ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۵

آیت الله غفوری: ایستادگی ملت ایران ادامه راه بندگی و مقاومت است

کرمانشاه - نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه گفت: عید قربان جلوه تسلیم در برابر خداوند است و ملت ایران نیز با ایستادگی، دشمنان را شکست خواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله غفوری صبح چهارشنبه در خطبه‌های نماز عید قربان کرمانشاه، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی در تمام شئون زندگی، اظهار کرد: انسان مؤمن باید در برابر اوامر و نواهی پروردگار متعال تسلیم محض باشد و فلسفه عید قربان نیز در همین حقیقت نهفته است.

وی با اشاره به جایگاه عید قربان در میان مسلمانان افزود: حجاج بیت‌الله الحرام پس از انجام اعمال حج و رمی جمرات، قربانی می‌کنند تا یادآور بزرگ‌ترین صحنه بندگی و اطاعت در تاریخ توحید باشند؛ همان واقعه‌ای که حضرت ابراهیم (ع) مأمور شد فرزندش حضرت اسماعیل (ع) را در راه خدا قربانی کند.

امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: حضرت ابراهیم (ع) بدون هیچ‌گونه چون و چرا، همسر و فرزند خردسال خود را به فرمان الهی در سرزمین خشک و بی‌آب و علف مکه رها کرد و سال‌ها بعد نیز مأمور شد فرزند جوان خود را قربانی کند تا در آزمونی بزرگ، شایستگی مقام خلیل‌اللهی را به دست آورد.

وی ادامه داد: در حقیقت آنچه در این امتحان الهی قربانی شد، نفس اماره حضرت ابراهیم (ع) و حضرت اسماعیل (ع) بود و همین مسئله پیام اصلی عید قربان برای همه مسلمانان است که انسان باید خواسته‌های نفسانی را در مسیر بندگی خداوند کنار بگذارد.

آیت‌الله غفوری خاطرنشان کرد: امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق دهد تا در این روز بزرگ، نفس اماره خود را در برابر فرمان الهی قربانی کرده و در مسیر بندگی و اطاعت گام برداریم.

وی در خطبه دوم نماز عید قربان نیز با توصیه مجدد مردم به رعایت تقوای الهی، به شرایط امروز کشور و جنگ رسانه‌ای دشمنان اشاره کرد و گفت: دشمنان انقلاب اسلامی پس از ناکامی در عرصه‌های مختلف، امروز جنگی گسترده در فضای رسانه‌ای و روانی علیه ملت ایران به راه انداخته‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه افزود: هدف دشمن از انتشار شایعات، دروغ‌پردازی‌ها و فضاسازی‌های رسانه‌ای، ایجاد ترس و تضعیف روحیه ملت ایران است، اما مردم ایران اسلامی در طول سال‌های گذشته نشان داده‌اند که در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی می‌کنند.

وی با اشاره به نقش هدایت‌های رهبر معظم انقلاب در عبور کشور از بحران‌ها، تصریح کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت، رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و اتکا به قدرت الهی، بارها دشمنان را ناکام گذاشته و این مسیر همچنان ادامه خواهد داشت.

آیت‌الله غفوری بیان کرد: دشمنان آمریکایی و صهیونیستی این بار نیز با وجود همه طراحی‌ها و توطئه‌ها، راه به جایی نخواهند برد، چرا که ملت ایران ملتی مؤمن، شهیدپرور و مقاوم است و در همه صحنه‌ها از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع کرده است.

وی ادامه داد: حضور گسترده مردم در صحنه، انسجام ملی و آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، قدرت بزرگی برای کشور ایجاد کرده و این اقتدار، دشمنان را با شکست مواجه خواهد کرد.

امام جمعه کرمانشاه در پایان گفت: به فضل الهی، ملت ایران با استمرار مقاومت و ایستادگی، در همه عرصه‌ها به پیروزی خواهد رسید و این مسیر در نهایت به زمینه‌سازی برای ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) منتهی خواهد شد.

کد مطلب 6842420

نظر شما

