به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در نشستی با وزیر و معاونان وزارت آموزش و پرورش، گزارشی جامع از آخرین وضعیت نظام آموزشی کشور در شرایط جنگ و دوره پس از آن دریافت کرد.
در این نشست، میزان آسیبهای واردشده به مدارس و مراکز آموزشی در جریان جنگ اخیر، آمار شهدای دانشآموز و فرهنگی، برنامهریزیهای انجامشده برای آغاز سال تحصیلی جدید و همچنین روند پیشرفت پروژههای «نهضت ملی توسعه عدالت آموزشی» مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه این جلسه همچنین، موضوع نگرانی خانوادهها درباره نحوه برگزاری امتحانات، بهویژه در مقاطع حساس تحصیلی، و چگونگی استمرار فرآیند آموزش در شرایط خاص کشور مورد بحث و تصمیمگیری قرار گرفت و بر ضرورت ایجاد آرامش روانی برای دانشآموزان و خانوادهها تأکید شد.
رئیسجمهور در این نشست، ضمن قدردانی از تلاشها و اقدامات مدیران و مسئولان آموزش و پرورش در مدیریت شرایط دشوار اخیر، بر ضرورت تحول بنیادین در طراحی و بازسازی فضاهای آموزشی کشور تأکید کرد و اظهار داشت: بازسازی و ساخت مدارس نباید بر اساس الگوهای سنتی و برای نظام آموزشی گذشته ادامه یابد، بلکه لازم است طراحی مدارس بر پایه استانداردها و الگوهای نوین آموزشی جهان انجام شود؛ بهگونهای که کارگاهها، آزمایشگاهها، نوع چیدمان کلاسها و محیطهای یادگیری، متناسب با شیوههای جدید تعلیم و تربیت طراحی شوند.
پزشکیان با اشاره به اینکه ساختار فعلی بسیاری از مدارس کشور متناسب با نظام آموزشی حافظهمحور و سنتی شکل گرفته است، تصریح کرد: باید بهترین و پیشرفتهترین الگوهای آموزشی و معماری مدرسهسازی را مبنا قرار دهیم و افقهای بلند و آیندهنگرانه برای نظام تعلیم و تربیت کشور ترسیم کنیم.
پزشکیان همچنین بر ضرورت تحول در شیوههای تربیت معلم و توانمندسازی نیروی انسانی آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: مدیران، معلمان و مربیان مدارس جدید نیز باید متناسب با طراحیهای نوین آموزشی، شیوههای جدید تعلیم و تربیت را فراگیرند و نظام آموزشی کشور از روشهای سنتی و گذشته عبور کند.
رئیس جمهور افزود: در صورت نیاز باید از ظرفیت دورههای آموزشی بینالمللی استفاده شود و حتی زمینه حضور اساتید و مربیان برجسته دنیا برای انتقال تجربیات و آموزشهای نوین در کشور فراهم شود.
پزشکیان با بیان اینکه آموزشهای فعلی در دانشگاههای تربیت معلم پاسخگوی نیازهای آینده کشور نیست، خاطرنشان کرد: شیوههای تربیت معلم باید متناسب با تحولات علمی، فناوریهای نوین و نیازهای نسل جدید بازطراحی شود تا معلمان بتوانند دانشآموزانی خلاق، توانمند، مهارتمحور و آماده حضور در جهان آینده تربیت کنند.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت اتخاذ تصمیمات قاطع برای استمرار فعالیتهای آموزشی در کشور تأکید کرد و اظهار داشت: نباید به بهانه جنگ، کشور را در وضعیت نیمهتعطیل قرار دهیم. بسیاری از بخشها، بهویژه آموزش و پرورش، باید با حفظ تدابیر لازم به فعالیت خود ادامه دهند و نباید فضای غیرواقعی و اضطرابآفرین در جامعه ایجاد شود.
دکتر پزشکیان افزود: خانوادهها نباید دچار نگرانی و ترس شوند و لازم است بستر مناسب برای برگزاری حضوری امتحانات، بهویژه در مقاطع حساس تحصیلی، فراهم شود؛ چراکه استمرار آموزش و حفظ جریان تربیت نسل آینده، بخشی از امنیت و پایداری ملی کشور محسوب میشود.
رئیس جمهور همچنین با انتقاد از برخی روندهای موجود در فرآیند تصمیمگیری آموزشی کشور تصریح کرد: نباید تصمیماتی که در حیطه وظایف تخصصی آموزش و پرورش قرار دارد، بهگونهای مدیریت شود که فرآیندهای اجرایی و آموزشی کشور معطل و متوقف بماند. هماهنگی میان آموزش و پرورش و دیگر نهادها از جمله با شورای عالی انقلاب فرهنگی ضروری است، اما این هماهنگی نباید موجب اختلال در روند تعلیم و تربیت و کند شدن تصمیمگیریها شود.
وی با تأکید بر ظرفیتهای بالای نظام آموزشی کشور اظهار داشت: اقدامات و دستاوردهای صورتگرفته ارزشمند است، اما کشور ما توان آن را دارد که آیندهای بسازد که به الگویی برای دیگر کشورها تبدیل شود و این هدف، نیازمند تحول عمیق، برنامهریزی علمی و تلاش مستمر است.
رئیس جمهور در ادامه، اصلاح ساختارها و روشهای آموزشی را لازمه ساخت آینده کشور دانست و گفت: نظام آموزشی باید علاوه بر آموزش علمی، مهارت زندگی، مسئولیتپذیری، اهمیت خانواده و سبک صحیح زیستن را نیز به نسل جوان آموزش دهد. امروز در برخی حوزههای رفتاری و اجتماعی میان نوجوانان و جوانان با چالشهایی مواجه هستیم که نشان میدهد باید در حوزه تربیتی، فرهنگی و مهارتی سرمایهگذاری بیشتری صورت گیرد.
پزشکیان با اشاره به تحولات گسترده فناوریهای آموزشی و ابزارهای نوین یادگیری تأکید کرد: ابزارهای یادگیری در جهان بهشدت متحول شده و ما نباید اجازه دهیم دانشآموزان کشور از فناوریها و شیوههای نوین آموزشی عقب بمانند.
رئیسجمهور همچنین بر ضرورت تغییر نگرش در فرآیند آموزش تأکید کرد و گفت: ذهن معلم، مدیر و نظام آموزشی باید بر ارتقای توانمندی، خلاقیت و پیشرفت دانشآموز متمرکز باشد. بهجای آموزش مبتنی بر حفظیات صرف، باید مفاهیم، تحلیل، فهم و چرایی مسایل به دانشآموزان آموزش داده شود.
وی افزود: ایجاد تحول در نگرش نوجوانان و جوانان، زمینهساز پیشرفت کشور خواهد بود و باید توانمندیها و استعدادهای دانشآموزان در حوزههای مختلف شناسایی و شکوفا شود. نباید صرفاً به دلیل ضعف در حفظیات، از استعدادها و ظرفیتهای ارزشمند دانشآموزان در سایر حوزهها غفلت کنیم.
رئیس جمهور در ادامه، آموزش فرهنگ صرفهجویی و اصلاح الگوی مصرف را یکی از مأموریتهای مهم نظام آموزشی کشور برشمرد با تأکید بر ضرورت آموزش این مفاهیم از سنین پایه، گفت: برای ارتقای تابآوری کشور، باید دانشآموزان را با فرهنگ مصرف صحیح، مدیریت منابع و مسئولیتپذیری اجتماعی آشنا کنیم تا نسل آینده بتواند کشور را با بهرهوری و عقلانیت بیشتری اداره کند.
پزشکیان با تأکید بر اهمیت مسایل داخلی کشور اظهار داشت: باید رویکردهای مبتنی بر تخریب و هیجانزدگی جای خود را به فرهنگ سازندگی، همبستگی و بازسازی کشور بدهد و همانگونه که در دفاع از کشور ایستادگی کردیم، اکنون نیز باید در مسیر بازسازی آسیبها و تقویت زیرساختهای کشور حرکت کنیم.
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در حل مسایل کشور تصریح کرد: امروز باید شعار «بزن که خوب میزنی» در خیابانها به شعار «بساز که خوب میسازی» تبدیل شود. دولت بهتنهایی قادر به حل همه مشکلات نیست، اما با همراهی مردم، عبور از شرایط دشوار امکانپذیر خواهد بود. اگر مردم همراهی کنند، بسیاری از مسایل و چالشها قابل حل است.
پزشکیان، نقش آموزش و پرورش را در تربیت نسل آینده و تقویت قدرت انتخاب صحیح در دانشآموزان بسیار مهم توصیف کرد و گفت: نظام آموزشی باید قدرت تشخیص، انتخاب آگاهانه و مسئولیتپذیری را به دانشآموزان آموزش دهد و دولت نیز از هر اقدامی که در مسیر تحقق اهداف عالی توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت باشد، حمایت و پشتیبانی خواهد کرد.
