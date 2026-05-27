امام حسین (ع) مصداق «ذبح عظیم» است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید پوراندخت در خطبه های نماز عید سعید قربان، این عید را روز سرسپردگی و بندگی مطلق توصیف کرد و گفت: بزرگ‌ترین درس عید قربان این است که بنده واقعی در برابر فرمان الهی، حتی اگر ذبح عزیزترین کسانش باشد، «نه» نمی‌گوید.

امام جمعه زابل با اشاره به آزمون سخت حضرت ابراهیم(ع) افزود: خداوند عیار انسان‌ها را با اموال، مقام و گاهی با گرفتن عزیزانشان می‌سنجد. ابراهیم خلیل(ع) از این آزمون سربلند بیرون آمد و به مقام امامت رسید.

خطیب جمعه زابل همچنین با گریزی به واقعه کربلا، حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را مصداق بارز «ذبح عظیم» دانست که در برابر قضای الهی تسلیم محض بود و تمام عزیزانش را در راه خدا فدا کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین پوراندخت از حضور مستمر مردم سیستان در میادین طی سه ماه اخیر تقدیر کرد و گفت: فریاد انتقام برای خون‌خواهی قائد شهید، حمایت از رزمندگان و بیعت با علمدار انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، مایه مباهات است.

وی در ادامه به موضوع «مذاکره» اشاره کرد و با احمق توصیف کردن رئیس‌جمهور آمریکا، اظهار داشت: آنچه مطرح می‌شود مذاکره نیست، بلکه ابزاری برای کنترل قیمت نفت و هدف نهایی آن تحقیر و تسلیم ایران است. دشمن از طریق این رفت‌وآمدها به دنبال شناسایی و ترور دانشمندان و فرماندهان ماست.

خطیب جمعه زابل با انتقاد از مواضع برخی مسئولان در برابر تهدیدات دشمن علیه رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: وقتی دشمن وقیحانه حرف از ترور می‌زند، نباید از موضع ضعف سخن گفت؛ مسئولان باید محکم پاسخ دهند که دشمن غلط می‌کند چنین خیالی در سر بپروراند.

حجت الاسلام و المسلمین پوراندخت همچنین بر ضرورت «روایت اول» از سوی مسئولان تأکید کرد و گفت: نباید اجازه داد بعضی از اخبار و موارد را ابتدا رسانه‌های خارجی منتشر کنند.

وی افزود: صداقت خوب است ولی صراحت همیشه مفید نیست. مسئولان باید با مردم صادق باشند، اما در زمان جنگ، بیان صریح بعضی از مسائل عاقلانه نیست؛ چرا که دشمن از کوچک‌ترین نقص و ضعف برای خود دستاوردسازی می‌کند. ملت بزرگ ایران در این جنگ پیروز بوده و شده‌ است أما نباید اجازه دهیم این پیروزی در افکار عمومی مخدوش شود.

در پایان، حجت‌الاسلام و المسلمین پوراندخت ضمن تشکر از پیگیری نمایندگان مجلس در خصوص سهمیه بنزین، خواستار تلاش مضاعف برای کاهش تعرفه‌های آب، برق و گاز در سیستان شد و بر تداوم حضور مردم در تجمعات شبانه برای حفظ امنیت و اقتدار ملی تأکید کرد.