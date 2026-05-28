صعود ۶ فرنگی کار ایران به فینال نوجوانان آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان دور مقدماتی ۷ وزن نخست کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان آسیا در ویتنام، ۶ فرنگی کار ایران راهی فینال شدند و یک فرنگی کار دیگر ایران نیز به دیدار رده‌بندی رفت.

در وزن ۴۵ کیلوگرم آرمین اسماعیلی در دور نخست با نتیجه ۷ بر ۵ علی آلماس از قزاقستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۴ ساچین شیروله از هند را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. اسماعیلی در این دیدار به مصاف طاهرجان کریموف از ازبکستان می‌رود.



در وزن ۴۸ کیلوگرم علی اسماعیلی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر لیاتان آن از چین را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر عمرعلی برد علی اف از قرقیزستان را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت. اسماعیلی در این دیدار با جواهر شریفبویف از ازبکستان پیکار می‌کند.

در وزن ۵۱ کیلوگرم احمد بدرالدینی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به با نتیجه ۱۱ بر صفر تاکو شیبا از ژاپن را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله مقابل کانیشبک ژانگاژول از قزاقستان با نتیجه ۱۲ بر ۳ مغلوب شد و به دیدار رده‌بندی رفت. بدرالدینی در این دیدار به مصاف بنیاد حسن اف از ازبکستان می‌رود.



در وزن ۵۵ کیلوگرم وحید عشیری در دور اول با نتیجه ۶ بر ۱ هاریوم از هند را از پیش رو برداشت. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر ۲ آدم ابوفاره از اردن را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. عشیری در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر ۱ ژیائو ژانگ از چین را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. عشیری در دیدار پایانی با سایمیک عسکروف از قرقیزستان کشتی می‌گیرد.

در وزن ۶۰ کیلوگرم امیررضا طهماسب پور در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر ونشیو فان از چین را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر مقابل چیرافات خونروت از تایلند به پیروزی رسید و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. طهماسب پور در این مرحله با نتیجه ۷ بر صفر و ضربه فنی صدرالدین تولکینبویف از ازبکستان را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار به مصاف بایل جمال الدینوف از قرقیزستان می‌رود.



در وزن ۹۲ کیلوگرم امیررضا مهری پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۴ بر صفر و ضربه فنی هانامانت کمپاناوار از هند را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۳ حسن گاسانوف از قرقیزستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. مهری در این دیدار به مصاف جانگ یئون نا از کره جنوبی می‌رود.

در وزن ۱۱۰ کیلوگرم علی اکبر آکو در دور نخست با نتیجه ۱ بر ۱ از سد شوخجاخون ایلخاموف از ازبکستان گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر ۱ رودرا نیمهان از هند را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. آکو در دیدار فینال با آریستان تمرگالی از قزاقستان کشتی می‌گیرد.