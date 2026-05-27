حملات گسترده رژیم صهیونیستی به شهر صور + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی از لحظاتی پیش حملات گسترده علیه شهر صور در جنوب لبنان را آغاز کرده است.

از سوی دیگر وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که تعداد شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به این کشور از روز دوم مارس به ۳۲۶۹ شهید و ۹۸۴۰ زخمی رسیده است.

در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهر صور در جنوب لبنان، چند تن شهید و تعداد دیگری نیز زخمی شدند. این حمله در اردوگاه البص واقع در شهر مذکور رخ داده است.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یسرائیل کاتس وزیر جنگ این رژیم بعد از نشستی بر تشدید حملات به حزب الله و لبنان تا ضاحیه بیروت تأکید کرده و به ارتش دستورات را صادر کردند.