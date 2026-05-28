بازگشت بیمارستان حضرت زینب(س) شیراز به مدار خدمت

به گزارش خبرنگار مهر، سید بصیر هاشمی صبح پنجشنبه در آئین بازگشایی و بهره برداری مجدد از بیمارستان حضرت زینب (س) با اشاره به آغاز بحران در این بیمارستان طی کمتر از یک سال گذشته گفت: در پی بروز مشکل ناگهانی در بیمارستان، با حضور سریع نیروهای امدادی، آتشنشانی و اعضای ستاد بحران استانداری، فرآیند تخلیه و جابهجایی بیماران در کمتر از ۲۴ ساعت انجام شد و خدمات درمانی بدون وقفه در سایر مراکز ادامه یافت.
وی افزود: در این بیمارستان بهویژه بخشهای حساس مانند زنان، نوزادان و کودکان، بیماران در شرایط ویژهای بستری بودند که با هماهنگی دقیق میان بیمارستانهای دانشگاهی، نظامی و انتظامی از جمله بیمارستانهای حافظ، شوشتری و مراکز وابسته، انتقال بیماران با حداقل چالش انجام شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه عملیات فنی و بازسازی پس از ارزیابیهای تخصصی آغاز شد، گفت: این پروژه با وجود محدودیتهای مالی و شرایط خاص دانشگاه، با مدیریت منسجم و همکاری همه دستگاهها از جمله استانداری، سازمان مدیریت و برنامهریزی، شهرداری، دستگاههای امدادی، نیروهای انتظامی و امنیتی به نتیجه رسید.
هاشمی ادامه داد: در جریان عملیات بازسازی مشخص شد فرسودگی زیرساختها و حتی وجود یک چشمه آب زیرزمینی در محدوده بیمارستان از عوامل ایجاد مشکل بوده که در روند بهسازی بهطور کامل اصلاح و برطرف شد.
وی با اشاره به کیفیت بالای بازسازی انجامشده گفت: بیمارستان حضرت زینب(س) در مدت کمتر از ۱۰ ماه با استانداردهای مطلوب فنی بازسازی و نوسازی شد و علاوه بر رفع مشکلات قبلی، نمای ساختمان و محوطه نیز بهطور کامل بهبود یافت.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز این اقدام را نمونهای از همکاری موفق بینسازمانی در شرایط بحران دانست و افزود: این بیمارستان نقش مهمی در ارائه خدمات درمانی به شرق شیراز دارد و با بازگشت آن به مدار خدمت، فشار از سایر مراکز درمانی نیز کاهش مییابد.
وی همچنین از برنامه توسعهای این مجموعه خبر داد و گفت: ساختمان الحاقی بیمارستان با ظرفیت حدود ۱۰۰ تخت جدید در حال اجراست که در سالهای آینده به بهرهبرداری خواهد رسید و همچنین توسعه بخشهای اداری و تکمیل زیرساختهای جانبی نیز در دستور کار قرار دارد.
هاشمی با اشاره به پروژههای آینده دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: بیمارستانهای جایگزین و طرحهای توسعهای متعددی در سطح استان در حال اجراست و تلاش میشود در ماههای آینده چندین پروژه درمانی و بهداشتی به بهرهبرداری برسد.
وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری تمامی دستگاهها و مدیران استانی، از تلاش شبانهروزی کادر درمان و مدیران بیمارستان قدردانی کرد و افزود: این مجموعه امروز با شرایطی بهتر، کیفیت بالاتر و ظرفیت خدماتی گستردهتر در خدمت مردم خواهد بود.
نظر شما