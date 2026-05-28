۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۲۲

رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان آسیا – ویتنام

امیررضا طهماسب پور چهارمین طلای ایران را ضرب کرد

امیر رضا طهماسب پور در جریان رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان آسیا چهارمین مدال طلای ایران را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات رده بندی و فینال ۷ وزن کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی آسیا از بعد از ظهر امروز (پنج شنبه) در شهر دانانگ کشور ویتنام برگزار شد.‌


در وزن ۶۰ کیلوگرم امیررضا طهماسب پور در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر ونشیو فان از چین را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر مقابل چیرافات خونروت از تایلند به پیروزی رسید و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. طهماسب پور در این مرحله با نتیجه ۷ بر صفر و ضربه فنی صدرالدین تولکینبویف از ازبکستان را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۹ بر صفر بایل جمال الدینوف از قرقیزستان را شکست داد و صاحب گردن آویز طلا شد

