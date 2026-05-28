عزیزی: پیام رهبر انقلاب نقشه راه مجلس در سال جدید را ترسیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر پنجشنبه، در مراسم یادبود شهدای خانواده امام شهید و رهبر انقلاب، با بیان اینکه ترامپ در بن‌بست راهبردی قرار گرفته و از یک سو دنبال مذاکره است، افزود: ایران امروز فاتح میدان است و قطعاً اگر اقدامات آمریکایی مبتنی بر تهدید باشد، آنکس که باید شاهد شکست باشد، آمریکایی‌ها هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: رهبر انقلاب در پیام خود، نقشه راه روشنی را برای مجلس در سال سوم فعالیتش ترسیم کردند که این نقشه‌راه برگرفته از اندیشه‌های امام شهید است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: ایشان به مناسبت سومین سال شروع به کار مجلس و هیئت رئیسه جدید، پیام مهمی را متوجه نمایندگان و جامعه اسلامی کردند که مخاطب اصلی آن نمایندگان بودند؛ پیامی که در ادامه فرامین حکیمانه و دوراندیشانه رهبر شهید و دارای نگاهی جامع به آینده ایران اسلامی با بهره‌گیری از ظرفیت قوه مقننه است.