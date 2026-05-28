ارزیابی باقری از نشست مقامات بلندپایه امنیتی بریکس

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری در حاشیه چهاردهمین نشست مقامات بلندپایه امنیتی در مسکو در جمع خبرنگاران درباره این نشست خصوصی افزود:‌ ما در این نشست بر این نکته تأکید کردیم که تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران به دلیل زیرساخت ناقص امنیتی در منطقه بوده است و ما برای حل‌وفصل این موضوع باید به ریشه اصلی وضعیت کنونی یعنی حضور آمریکا و نفوذ صهیونیسـت‌ها بپردازیم.

وی اظهار داشت: در این نشست به اقدامات روسیه و چین به عنوان دو عضو بریکس در مخالفت با تحریم‌های یکجانبه آمریکا و همچنین اقدامات غیرقانونی غرب در موضوع اسنپ‌بک اشاره شد.



معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در دو نوبت، رویکردهای یکجانبه ایالات متحده که نشأت گرفته از دیدگاه رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر صلح بر اساس زور، خشونت، آدم‌کشی و وحشی‌گری است در این نشست مورد توجه قرار گرفت و اینکه رویکرد واشنگتن بازگشت جهان به دنیای جنگل و بربریت را در پی خواهد داشت.



وی افزود: این رویکرد آمریکا در حالی است که ما در جهان متمدن مدعی دنیایی هستیم که باید صلح از طریق عدالت، گفت‌وگو، دیپلماسی و همکاری شکل گیرد.



گفتنی است باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی صبح سه‌شنبه با هدف شرکت در چهاردهمین نشست بین‌المللی مقامات بلندپایه امنیتی به مسکو سفر کرد.



باقری در حاشیه این نشست با مسئولان عالی امنیت ملی کشورهای روسیه، پاکستان، عراق، سوئیس، برزیل، مصر، آفریقای جنوبی، افغانستان و تایلند دیدار کرد.



معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران همچنین در جلسه خصوصی مقامات عالی امنیتی کشورهای عضو گروه بریکس نیز شرکت و مواضع کشورمان را تبیین کرد.

چهاردهمین نشست مقامات بلندپایه امنیتی که امروز پنجشنبه در حال برگزاری است، یکی از رویدادهای اصلی و کلیدی نخستین مجمع بین‌المللی امنیتی مسکو است، رویدادی در قالب گسترده که سه‌شنبه گشایش یافت و فردا جمعه به کار خود پایان می‌دهد.