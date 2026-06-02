حمیدی: آواها و نواهای دینی، زبان ماندگار ترویج فرهنگ رضوی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی ظهر سه شنبه در آیین برگزاری جشنواره آواها و نواهای دینی و رضوی اظهار کرد: حضور هنرمندان فعال در عرصه آواها و نواهای دینی در گلستان، فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربیات فرهنگی و ترویج مفاهیم دینی در سطح ملی است.

وی با قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد فرهنگی، به ویژه بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، افزود: برگزاری چنین جشنواره‌هایی نقش مهمی در حفظ و ترویج ارزش‌های دینی و فرهنگی در جامعه دارد.

حمیدی با اشاره به جایگاه هنر در انتقال مفاهیم معنوی و اعتقادی اظهار کرد: زبان هنر، زبانی کوتاه، اثرگذار و عمیق است که می‌تواند مفاهیم ارزشمند دینی را بهتر از بسیاری از ابزارهای دیگر به مخاطبان منتقل کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان ادامه داد: نواهای دینی، تلاوت قرآن کریم، ادعیه و سرودهای مذهبی نمونه‌های برجسته‌ای از هنر دینی هستند که تأثیرگذاری آن‌ها گاه از ساعت‌ها سخنرانی و مباحث نظری بیشتر است.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های هنری در این جشنواره گفت: هنر می‌تواند پیام‌هایی همچون وحدت، همدلی و انسجام اسلامی را به زیباترین شکل ممکن به جامعه منتقل کند؛ موضوعی که در اجرای هنرمندان حاضر و نمایش وحدت شیعه و سنی به خوبی مشاهده شد.

حمیدی گلستان را استانی هنرمندپرور و رنگین‌کمان اقوام و مذاهب ایران اسلامی توصیف کرد و افزود: تنوع فرهنگی و قومی موجود در گلستان ظرفیت کم‌نظیری برای تولید و اجرای آواها و نواهای دینی متناسب با فرهنگ‌های مختلف فراهم کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدات فرهنگی و هنری دینی، به‌ویژه برای نسل جوان، خاطرنشان کرد: در شرایطی که جریان‌های فرهنگی و موسیقی‌های وارداتی در حال گسترش هستند، توجه به آواها و نواهای اصیل دینی می‌تواند نقش مهمی در تقویت هویت فرهنگی و دینی جامعه ایفا کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان بر حمایت مدیریت استان از برنامه‌های فرهنگی و هنری تأکید کرد و گفت: استانداری گلستان در کنار دستگاه‌های فرهنگی از برگزاری رویدادهای مؤثر در حوزه ترویج فرهنگ دینی و رضوی حمایت خواهد کرد.