صبر و استقامت تنها راه عبور از شرایط دشوار کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملا قادر قادری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته پاوه با اشاره به شرایط کشور و فشارهای اقتصادی و معیشتی، اظهار کرد: آینده وضعیت کنونی برای ما روشن نیست و نمی‌دانیم این شرایط به کجا خواهد انجامید، اما دعا، صبر و استقامت ابزارهایی هستند که می‌توانند ما را از این مرحله عبور دهند.

وی با محکومیت حملات اخیر آمریکا به مناطق مختلف کشور، به‌ویژه حمله به محل برگزاری یک مراسم عروسی در بندر کوهستک شهرستان سیریک، این اقدام را ناجوانمردانه توصیف کرد و گفت: لعنت خداوند بر آمریکا که به این شکل ناجوانمردانه به مردم کشور ما حمله کرد و موجب شهادت جمعی از مردم مؤمن و مسلمان ایران اسلامی شد.

امام جمعه پاوه همچنین با اشاره به شهادت جمعی از نیروهای خدوم هوافضا، سپاه و ارتش افزود: مردم ایران در شرایط سختی قرار دارند و در برابر چنین حوادثی باید صبر و استقامت خود را حفظ کنند.

ماموستا قادری در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی، خاطرنشان کرد: گرانی و مشکلات اقتصادی فشار سنگینی بر دوش مردم گذاشته است و در چنین شرایطی چاره‌ای جز صبر و استقامت نداریم و باید با آرامش و توکل بر خداوند از این مرحله دشوار عبور کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جمله‌ای منسوب به جبران خلیل جبران، نویسنده و شاعر لبنانی، اظهار کرد: نباید همیشه بگوییم «مملکت برای من چه کرده است»، بلکه باید از خود بپرسیم «من برای مملکتم چه کرده‌ام؟»

امام جمعه پاوه این موضوع را نکته‌ای مهم برای افرادی دانست که همواره عملکرد دولت‌ها و حکومت‌ها را مورد انتقاد قرار می‌دهند و افزود: هر فردی در کنار بیان مشکلات و نقدها باید از خود نیز بپرسد که برای کشور و جامعه خود چه اقدامی انجام داده است.

ماموستا قادری در بخش نخست خطبه‌های خود با استناد به آیه ۱۳ سوره مبارکه احقاف، موضوع استقامت و آثار و پاداش آن را مورد توجه قرار داد و با اشاره به آیه شریفه «إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا» گفت: خداوند متعال جایگاه اهل استقامت و کسانی را که در برابر مصائب و مشکلات ایستادگی می‌کنند، معرفی کرده و برای آنان اجر و پاداش بزرگی وعده داده است.

وی استقامت را به معنای ایستادگی بر عقیده و عمل دانست و ابراز امیدواری کرد خداوند متعال همه مؤمنان را در زمره اهل استقامت قرار دهد.

امام جمعه پاوه با اشاره به هجرت پیامبر گرامی اسلام (ص) از مکه به مدینه و سابقه دیرینه حضور اسلام در این منطقه، بر ضرورت پایبندی مردم به دین مبین اسلام و پیام رسول‌الله (ص) تأکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به حدیثی از پیامبر گرامی اسلام (ص) درباره دوران فتنه‌ها اظهار کرد: هنگامی که فتنه‌ها افزایش می‌یابند و مسلمانان با مشکلات و چالش‌های مختلف مواجه می‌شوند، راه درمان و نجات، تمسک به قرآن کریم و بهره‌گیری از آموزه‌های آن است.

ماموستا قادری قرآن کریم را شفای درون، هدایتگر و راهنمای انسان و مایه درمان دردها و عزت مسلمانان دانست و بر ضرورت برقراری ارتباط بیشتر مسلمانان با قرآن تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به داستان حضرت یوسف (ع) و دوران زندان آن حضرت، زندان را «قبر زندگان» و «خانه محزونان» توصیف کرد و گفت: بسیاری از زندانیان با مشکلات مالی و خانوادگی مواجه هستند و چشم امید آنان به افرادی است که خارج از زندان قرار دارند.

امام جمعه پاوه افزود: امروز نیز شماری از افراد به دلیل مبالغ اندک و مشکلات مالی در زندان به سر می‌برند و خیرین و افراد توانمند می‌توانند با کمک به این افراد، زمینه بازگشت آنان به زندگی و کانون خانواده را فراهم کنند.

ماموستا قادری در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه از حضور مردم مسلمان و محب رسول‌الله (ص) در مراسم‌های میلاد پیامبر رحمت (ص) قدردانی کرد و از برگزارکنندگان، خیرین و همه افرادی که در برپایی این مراسم‌ها مشارکت داشتند، تشکر کرد.

وی با بیان اینکه مراسم میلاد امسال به گستردگی سال‌های گذشته برگزار نشد، اظهار کرد: با این وجود معنویت، نظم و خدمات ارائه‌شده در این مراسم‌ها، به‌ویژه مراسم ویژه بانوان، قابل تقدیر بود.

امام جمعه پاوه با اشاره به حسان بن ثابت، شاعر عصر پیامبر (ص)، خاطرنشان کرد: هنگامی که از حسان درباره اشعارش در مدح پیامبر (ص) پرسیده شد، مضمون پاسخ او این بود که پیامبر را خداوند معرفی و تجلیل کرده است و او با سرودن این اشعار، محبت و ارادت خود را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: برگزاری مراسم میلاد نیز فرصتی برای بیان محبت و ارادت ما به پیامبر گرامی اسلام (ص) و معرفی خودمان به عنوان محبان رسول‌الله (ص) است.

ماموستا قادری در ادامه خطبه‌ها با اشاره به سیل و طوفان شدید اخیر در نپال، از خسارات و تلفات گسترده این حادثه سخن گفت و اظهار کرد: در روزهای گذشته تصاویر و گزارش‌های این حادثه از رسانه‌ها دنبال شده و سیل خسارات سنگینی بر جای گذاشته است.

وی با اشاره به وضعیت مسلمانان نپال و گزارش‌هایی درباره فشار بر مسلمانان و تخریب مساجد، این موضوع را قابل تأمل دانست و با استناد به آیه ۱۰۲ سوره مبارکه هود اظهار کرد: خداوند متعال کفر را تحمل می‌کند، اما ظلم را تحمل نمی‌کند.

امام جمعه پاوه در تحلیل خود از این حادثه، آن را با مسئله ظلم و رفتار حاکمان نپال با مسلمانان مرتبط دانست و بر پیامدهای ظلم و ستم تأکید کرد.

ماموستا قادری در پایان سخنان خود بار دیگر با اشاره به شرایط دشوار کشور، حملات اخیر، مشکلات اقتصادی و فشارهای معیشتی، بر ضرورت حفظ آرامش، دعا، صبر و استقامت تأکید کرد و گفت: در شرایطی که آینده نامشخص است، باید با توکل بر خداوند و حفظ صبر و استقامت از مشکلات عبور کنیم.