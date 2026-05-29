کشف احتکار ۹ هزار میلیاردی در چابهار

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا اسحاقی ظهر جمعه به خبرنگاران گفت: ماموران پلیس شهرستان چابهار با همکاری نهادهای اطلاعاتی از احتکار مقدار زیادی ماهی خوراکی توسط سودجویان مطلع و به همراه بازرسان اداره صمت به محل شناسایی شده اعزام شدند.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: ماموران در این عملیات پس از بررسی‌های لازم ۸ باب سردخانه که به صورت کاملا غیرمجاز، مقدار ۱۰۰۰ تن ماهی را احتکار کرده بودند، پلمپ کردند.

وی بیان کرد: کارشناسان مربوطه ارزش اقلام احتکاری در این سردخانه ها را ۹ هزار میلیارد ریال برآورد کرده‌اند که در این خصوص پرونده تشکیل و به مرجع قضایی ارجاع شد.

این مقام ارشد انتظامی در پایان خاطرنشان کرد:پلیس با برهم زنندگان امنیت اقتصادی و محتکران به شدت برخورد خواهد کرد.