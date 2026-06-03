https://mehrnews.com/x3cdv4 ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۹ کد مطلب 6848781 استانها اردبیل استانها اردبیل ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۹ پویش «یاعلی مددی» در مشگین شهر مشگین- در این ویدئو بخشی از تصاویر مردم ولایی مشگین شهر در پویش «یاعلی مددی» را مشاهده می کنید. دریافت 2 MB کد مطلب 6848781 کپی شد مطالب مرتبط اطعام در غدیر؛ نه فقط یک وعده غذا بلکه ماندگاری پیام ولایت است غدیر محور وحدت و زمینهساز ظهور حجت الاسلام صمدی: غدیر تداوم مسیر ولایت و محور وحدت امت اسلامی است اجتماع باشکوه غدیریان در مشگین شهر ایمان و باور نسل امروز، ایران را قدرت جدید جهان کرد مناسبتهای پیش رو فرصتی برای همدلی و بصیرت است برچسبها اردبیل پویش همدلی پویش مردمی
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