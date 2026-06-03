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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۹

پویش «یاعلی مددی» در مشگین شهر

پویش «یاعلی مددی» در مشگین شهر

مشگین- در این ویدئو بخشی از تصاویر مردم ولایی مشگین شهر در پویش «یاعلی مددی» را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6848781

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