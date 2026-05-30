شوک دوباره به سلسائو با نیمار/ شروع جام جهانی ۲۰۲۶ بدون مهاجم محبوب

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال برزیل در فاصله کوتاهی تا آغاز رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ با نگرانی بزرگی درباره وضعیت جسمانی نیمار روبه‌رو شده است.

«رودریگو لاسمار» پزشک تیم ملی برزیل، اعلام کرد ستاره ۳۴ ساله سانتوس از ناحیه ساق پا دچار آسیب‌دیدگی عضلانی درجه ۲ شده و روند درمان او بین دو تا سه هفته زمان خواهد برد.

بر این اساس، نیمار به طور قطعی دیدارهای دوستانه برزیل مقابل پاناما و مصر را از دست داده و وضعیت او برای نخستین مسابقه سلسائو در جام جهانی برابر مراکش که ۱۳ ژوئن برگزار می‌شود، همچنان نامشخص است.

نیمار روز چهارشنبه هفته جاری به اردوی تیم ملی برزیل ملحق شد اما در نخستین تمرین گروهی شاگردان کارلو آنچلوتی حضور نداشت تا نگرانی‌ها درباره شرایط جسمانی او افزایش پیدا کند.

بازگشت نیمار به تیم ملی برزیل یکی از تصمیمات بحث‌برانگیز کارلو آنچلوتی در آستانه جام جهانی بود. ستاره باتجربه برزیلی در سال‌های اخیر به دلیل مصدومیت‌های متعدد و افت مقطعی آمادگی، نزدیک به سه سال از ترکیب تیم ملی کشورش دور مانده بود.

با این حال سرمربی ایتالیایی برزیل همچنان حساب ویژه‌ای روی تجربه و توانایی‌های فنی شماره ۱۰ سلسائو باز کرده است. نیمار با ثبت ۷۹ گل در ۱۲۸ بازی ملی، بهترین گلزن تاریخ تیم ملی برزیل به شمار می‌رود و جام جهانی ۲۰۲۶ می‌تواند چهارمین حضور او در مهم‌ترین تورنمنت فوتبال جهان باشد.