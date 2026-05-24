  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷

بلیت رایگان برای هواداران مصری پیش از جام جهانی

بلیت رایگان برای هواداران مصری پیش از جام جهانی

فدراسیون فوتبال مصر در آستانه آغاز رقابت‌های جام جهانی، ابتکار جالبی را برای هواداران این تیم در نظر گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال مصر که یکی از حریفان ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ است پیش از آغاز این مسابقات دو دیدار تدارکاتی مقابل تیم های ملی فوتبال روسیه و برزیل انجام خواهد داد.

در همین رابطه مصری ها که در بازی با روسیه میزبان هستند برای حضور هر چه بیشتر هواداران خود ابتکار جالبی در نظر گرفته اند. اسپانسر رسمی دیدار تیم‌های ملی مصر و روسیه که قرار است روز پنج‌شنبه ۲۸ مه برگزار شود (۷ خرداد ۱۴۰۵)، با برگزاری این مسابقه در ورزشگاه بین‌المللی قاهره موافقت کرد. این تصمیم در راستای بهره‌مندی از فضای پرشور و ویژه هواداری این ورزشگاه تاریخی اتخاذ شده است.

همچنین این شرکت با رایگان شدن بلیت‌های این دیدار موافقت کرده و از هواداران مصری دعوت شده است تا با حضور در ورزشگاه، تیم ملی را همراهی کنند.

این اقدام در چارچوب حمایت از تیم ملی مصر پیش از حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ و همچنین فراهم کردن فرصت برای هواداران جهت همراهی با تیم ملی در ایام عید قربان و در فضایی پرشور و مناسب با تاریخ فوتبال مصر انجام شده است.

کد مطلب 6839769

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها