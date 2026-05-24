بلیت رایگان برای هواداران مصری پیش از جام جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال مصر که یکی از حریفان ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ است پیش از آغاز این مسابقات دو دیدار تدارکاتی مقابل تیم های ملی فوتبال روسیه و برزیل انجام خواهد داد.

در همین رابطه مصری ها که در بازی با روسیه میزبان هستند برای حضور هر چه بیشتر هواداران خود ابتکار جالبی در نظر گرفته اند. اسپانسر رسمی دیدار تیم‌های ملی مصر و روسیه که قرار است روز پنج‌شنبه ۲۸ مه برگزار شود (۷ خرداد ۱۴۰۵)، با برگزاری این مسابقه در ورزشگاه بین‌المللی قاهره موافقت کرد. این تصمیم در راستای بهره‌مندی از فضای پرشور و ویژه هواداری این ورزشگاه تاریخی اتخاذ شده است.

همچنین این شرکت با رایگان شدن بلیت‌های این دیدار موافقت کرده و از هواداران مصری دعوت شده است تا با حضور در ورزشگاه، تیم ملی را همراهی کنند.