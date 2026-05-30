به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز (شنبه ۹ خرداد) چشم فوتبال اروپا به ورزشگاه پوشکاش آرهنا در بوداپست دوخته خواهد شد. جایی که پاریسنژرمن فرانسه و آرسنال انگلیس در دیدار نهایی لیگ قهرمانان اروپا به مصاف یکدیگر میروند تا قهرمان فصل ۲۶-۲۰۲۵ این رقابتها مشخص شود.
پاریسیها که سال گذشته برای نخستین بار جام قهرمانی اروپا را بالای سر بردند، حالا فرصت دارند جایگاه خود را در میان قدرتهای تثبیتشده قاره سبز مستحکمتر کنند. شاگردان لوئیس انریکه در صورت پیروزی، به نخستین تیم فرانسوی تبدیل خواهند شد که دو فصل پیاپی فاتح معتبرترین تورنمنت باشگاهی جهان میشود.
سرمربی اسپانیایی پاریسنژرمن نیز شب ویژهای را پیش رو دارد. انریکه که پیش از این دو بار موفق به فتح لیگ قهرمانان شده، با کسب جام سوم میتواند نام خود را در کنار پرافتخارترین مربیان تاریخ این مسابقات ثبت کند.
در سوی مقابل، آرسنال با انگیزهای متفاوت وارد میدان میشود. توپچیهای لندن پس از سالها تلاش برای بازگشت به سطح اول فوتبال اروپا، اکنون تنها یک مسابقه با نخستین قهرمانی خود در لیگ قهرمانان فاصله دارند. آنها بیست سال پیش در فینال برابر بارسلونا ناکام ماندند و حالا به دنبال جبران آن خاطره تلخ هستند.
قهرمانی زودهنگام در لیگ برتر انگلیس، اعتماد به نفس ویژهای به تیم میکل آرتتا بخشیده است. آرسنال که پس از سالها دوباره بر بام فوتبال انگلیس ایستاد، حالا رویای فتح همزمان لیگ برتر و لیگ قهرمانان را دنبال میکند.
پاریس برای رسیدن به فینال، مسیر دشواری را پشت سر گذاشته است. حذف رقبایی چون موناکو، چلسی، لیورپول و بایرن مونیخ نشان میدهد قهرمان فرانسه با آمادگی کامل پا به دیدار نهایی گذاشته است. خط حمله زهردار این تیم نیز با ۴۴ گل زده، خطرناکترین خط هجومی مسابقات لقب گرفته است.
در مقابل، آرسنال بیش از هر چیز به ساختار دفاعی منسجم خود میبالد. نماینده انگلیس با ثبت ۱۴ مسابقه بدون شکست رکورد جدیدی در این رقابتها به جا گذاشته و در ۹ دیدار نیز موفق شده دروازه خود را بسته نگه دارد؛ آماری که آنها را به یکی از متعادلترین تیمهای فصل تبدیل کرده است.
همین تضاد آماری، فینال امشب را جذابتر میکند؛ نبردی میان قدرتمندترین خط حمله مسابقات و یکی از مستحکمترین خطوط دفاعی اروپا. از سوی دیگر، تقابل فکری دو مربی اسپانیایی روی نیمکتها نیز میتواند سرنوشت جام را رقم بزند.
انریکه به دنبال تثبیت سلطه پاریسیها بر فوتبال اروپا است و آرتتا میخواهد نام خود را در تاریخ باشگاه آرسنال جاودانه کند. تنها ۹۰ دقیقه باقی مانده تا مشخص شود کدام یک به هدف بزرگ خود خواهد رسید و جام قهرمانی راهی پاریس میشود یا لندن.
