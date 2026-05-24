به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال لخ پوزنان برای دومین فصل متوالی توانست عنوان قهرمانی در اکستراکلاسا لهستان را کسب کند و علی قلی زاده وینگر ایرانی این تیم نقش ویژه ای در کسب این عنوان مهم داشت و توانست با عملکرد خوب خود رضایت هواداران و کادرفنی را جلب کند و با وجود مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی پا قرارداد او برای یک فصل دیگر با این باشگاه تمدید شد.

هواداران لخ پوزنان شب گذشته (شنبه ۲ خرداد) بابت قهرمانی تیمشان در لیگ لهستان جشنی را در خیابان ها برپا کردند. سایت «sportowy-poznan» لهستان در این رابطه نوشت: هزاران نفر از هواداران تیم فوتبال لخ پوزنان در خیابان‌های شهر پوزنان حضور پیدا کردند و در فضایی پرشور، دهمین قهرمانی تاریخ این باشگاه در لیگ لهستان را جشن گرفتند.

بازیکنان لخ پوزنان طبق سنت سال‌های اخیر با اتوبوس دو طبقه معروف لندنی در سطح شهر حرکت کردند و سپس راهی میدان سنت مارک در محل نمایشگاه بین‌المللی پوزنان شدند. در طول مسیر، هواداران با سر دادن شعارهای هماهنگ، جشن و شادی و حتی پرتاب یادگاری‌ها برای امضا گرفتن از بازیکنان، تیم محبوب خود را همراهی کردند.

کاروان قهرمانان حوالی نیمه‌شب به محل جشن اصلی رسید؛ جایی که هزاران هوادار منتظر تیم بودند. جشن قهرمانی با حضور بازیکنان و اعضای کادرفنی به اوج رسید و بارتوش مروژک نقش اصلی را در هدایت جشن و ایجاد شور میان بازیکنان ایفا کرد.

در این مراسم، رادوسواف مورافسکی، نیلز فردریکسن سرمربی تیم و میکائل ایشاک کاپیتان لخ پوزنان برای هواداران صحبت کردند. همچنین شعار معروف «ایشاک در آتش است» توسط هواداران و بازیکنان اجرا شد و در ادامه شعار ویژه‌ای نیز برای علی قلی‌زاده خوانده شد.

در بخشی از مراسم، درباره آینده لوئیس پالما نیز شعار «او می‌ماند» از روی صحنه شنیده شد.