۹ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۸

وزش باد شدید استان زنجان را فرا می گیرد

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان،از وقوع وزش باد شدید در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان قسمتی ابری است و از بعد از ظهر بر میزان پوشش ابرها افزوده می شود و بارش پراکنده و ضعیف باران مناطق مختلف را فرا می گیرد.

وی از وقوع وزش باد شدید در استان طی چند روز آینده خبر داد و بیان داشت: در این راستا با توجه به وزش باد شدید به شهروندان توصیه می شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان،به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان کمی کاهش یافته و هوا امروز کمی خنک شده است.

وی با بیان اینکه دمای فعلی شهر زنجان ۱۴ درجه سانتی گراد است،اظهار کرد: دماهای امروز پایین تر از دیروز خواهد بود و هوا امروز سردتر شده است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان،گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته دمای هوا در استان افزایش یافت و گیلوان شهرستان طارم به ۴۳ درجه سانتی گراد رسید.

