وزش باد شدید استان زنجان را فرا می گیرد

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان قسمتی ابری است و از بعد از ظهر بر میزان پوشش ابرها افزوده می شود و بارش پراکنده و ضعیف باران مناطق مختلف را فرا می گیرد.

وی از وقوع وزش باد شدید در استان طی چند روز آینده خبر داد و بیان داشت: در این راستا با توجه به وزش باد شدید به شهروندان توصیه می شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان،به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان کمی کاهش یافته و هوا امروز کمی خنک شده است.

وی با بیان اینکه دمای فعلی شهر زنجان ۱۴ درجه سانتی گراد است،اظهار کرد: دماهای امروز پایین تر از دیروز خواهد بود و هوا امروز سردتر شده است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان،گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته دمای هوا در استان افزایش یافت و گیلوان شهرستان طارم به ۴۳ درجه سانتی گراد رسید.