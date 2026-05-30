رکوردشکنی تندباد در سمنان؛ فولاد محله با ۷۹ کیلومتر بر ساعت پیشتاز شد

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع تندبادهای شدید در استان سمنان طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد و ابراز کرد: فولاد محله با ۷۹ کیلومتر بر ساعت رکورد بیشترین سرعت وزش باد را در استان شکست.

وی افزود: سرعت وزش باد طی ۲۴ ساعت منتهی به شنبه در سمنان، شاهرود و دامغان به صورت مشابه ۴۳ کیلومتر بر ساعت بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه سرعت وزش باد در گرمسار با ۶۸ کیلومتر بر ساعت رسید، تاکید کرد: در ایوانکی و آرادان به صورت مشابه سرعت وزش باد ۷۲ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.

مصطفوی با بیان اینکه سرعت وزش باد در افتر ۵۸ کیلومتر، آهوان ۴۳ کیلومتر بر ساعت و پرور ۵۸ کیلومتر بر ساعت اعلام شده است، بیان کرد: در سرخه وزش باد به ۷۲ کیلومتر بر ساعت و فرومد به ۴۳ کیلومتر بر ساعت رسیده است.

وی با بیان اینکه در بسطام سرعت وزش باد به ۶۵ کیلومتر بر ساعت رسید، بیان داشت: در میامی سرعت باد طی ۲۴ ساعت اخیر ۵۴ کیلومتر بر ساعت، رضوان ۵۸ کیلومتر بر ساعت شهمیرزاد ۴۷ کیلومتر بر ساعت و حسینان ۶۱ کیلومتر بر ساعت رسید.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان گفت: در این بازه زمانی سرعت وزش باد در مجن ۲۹ کیلومتر بر ساعت، مهدیشهر ۶۵ کیلومتر بر ساعت، امیریه ۴۷ کیلومتر بر ساعت، سرخه ۷۲ کیلومتر بر ساعت کلاته خیج ۲۲ کیلومتر بر ساعت و قلعه نو خرقان هفت کیلومتر بر ساعت رسید.