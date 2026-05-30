به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دهقان ناصرآبادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در نشست خبری ظهر امروز (شنبه ۹ خرداد ماه) خود با اصحاب رسانه با اشاره به موضوع ناترازی انرژی در کشور، اظهار کرد: مسئله ناترازی انرژی موضوعی مربوط به امروز و دیروز یا صرفاً مرتبط با جنگ نیست، بلکه این مسئله از گذشته در کشور وجود داشته و همچنان ادامه دارد.

تشریح علل ناترازی انرژی

وی ادامه داد: این ناترازی دو علت اصلی دارد؛ نخست نبود ظرفیت تولید کافی و لازم در سال‌های گذشته و دوم مصرف بالا و الگوی نامناسب مصرف انرژی در کشور.

وی افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان، بخش‌هایی از صنایع تولید انرژی کشور آسیب دیدند و فازهای چندگانه پارس جنوبی در عسلویه که نقش مهمی در تولید گاز دارند دچار خسارت شدند، به‌طوری که اکنون حدود یک‌سوم از تولید گاز کشور تحت تأثیر این آسیب‌ها کاهش یافته است.

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در دستورکار دولت و مجلس

نماینده مردم کازرون در مجلس ادامه داد: دولت در چارچوب وظایف تعیین‌شده در قانون برنامه توسعه هفتم، اقداماتی را در دستور کار قرار داده است؛ از جمله توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و بهره‌گیری از انرژی‌های سبز. همچنین مجلس شورای اسلامی و کمیسیون انرژی در راستای وظایف نظارتی خود جلسات متعددی در این زمینه برگزار کرده و دولت را به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر مکلف کرده‌اند که در این مسیر گام‌های قابل توجهی برداشته شده است.

وی همچنین با اشاره به موضوع بهینه‌سازی مصرف سوخت گفت: سازمان بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی که در قانون برنامه هفتم پیش‌بینی شده بود، تشکیل شده و فعالیت خود را آغاز کرده است.

آغاز بازسازی تاسیسات آسیب‌دیده نفت و گاز

به گفته این عضو کمیسیون انرژی، وزارت نفت و شرکت ملی گاز نیز با پیگیری‌های انجام‌شده، عملیات ترمیم، بازسازی و بهسازی صنایع گازی آسیب‌دیده را آغاز کرده‌اند و مراحل برآورد خسارت در حال انجام است.

وی تأکید کرد: وزارت نفت و وزارت نیرو با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و با جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، در تلاش هستند تا این زیرساخت‌ها را بازسازی و به شبکه تولید بازگردانند.

دهقان ناصرآبادی در ادامه درباره ناترازی برق کشور اظهار کرد: پیش از این نیز حدود ۲۰ هزار مگاوات ناترازی برق وجود داشت، اما در جلسات کمیسیون انرژی و در چارچوب اجرای قانون برنامه هفتم، دولت مکلف به توسعه انرژی خورشیدی شد و وزارت نیرو نیز در این مسیر اقدامات جدی انجام داده است.

ضرورت مدیریت مصرف انرژی و برق

وی گفت: با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی بخشی از این ناترازی جبران شده و در حال حاضر میزان ناترازی برق کمتر از گذشته است و به حدود ۱۵ هزار مگاوات رسیده که با مدیریت مصرف قابل جبران خواهد بود.

نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط منابع آبی کشور اظهار کرد: با توجه به شرایط آب‌وهوایی ایران، بخش عمده‌ای از مناطق کشور در نواحی گرم و خشک واقع شده‌اند و طی سال‌های اخیر نیز با کاهش بارش‌ها مواجه بوده‌ایم. در نتیجه، سدهای کشور با کمبود ذخایر آبی روبه‌رو شده و در فصول بارش نیز امکان تکمیل کامل ذخایر وجود نداشته است.



وی ادامه داد: در حال حاضر، حداکثر ظرفیت ذخیره سدهای کشور به حدود ۶۰ درصد نمی‌رسد و به طور کلی کمتر از این میزان ذخیره آبی در دسترس است.

سهم نیروگاه‌های حرارتی در تولید برق



عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: بخش عمده تولید برق کشور از طریق نیروگاه‌های حرارتی و تا حدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین می‌شود و نیروگاه‌های برق‌آبی سهم اندکی در تولید برق دارند و نقش آنها در مقایسه با سایر منابع محدود است.



دهقان ناصرآبادی تأکید کرد: با توجه به این کمبودها، موضوع مدیریت مصرف باید به عنوان یکی از محورهای اصلی در حوزه انرژی و آب کشور مورد توجه جدی قرار گیرد.

جلسات نظارتی مجلس و بررسی ناترازی انرژی

دهقان ناصرآبادی اظهار کرد: در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و موضوع ناترازی انرژی، ما پیش از این و حتی قبل از وقوع جنگ، چندین جلسه با حضور وزیر نیرو و مسئولان حوزه انرژی در کمیسیون انرژی مجلس برگزار کردیم. محور اصلی این جلسات، بررسی راهکارهای جبران ناترازی‌ها بود.



وی ادامه داد: پس از جنگ نیز متأسفانه میزان ناترازی‌های انرژی افزایش یافته است. در آن زمان، در راستای اجرای قانون برنامه توسعه هفتم، پیش‌بینی شد دولت از ظرفیت‌های این قانون برای جبران ناترازی‌ها استفاده کند. همچنین شبکه بانکی به عنوان پشتیبان و تأمین‌کننده مالی و سرمایه‌ای، باید با سرمایه‌گذاران این حوزه همکاری لازم را داشته باشد.

آغاز پروژه‌های نیروگاهی با مشارکت بخش خصوصی



این عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: بسیاری از متقاضیان سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر وارد فرآیند قانونی شدند، اراضی مورد نیاز آنان از طریق منابع طبیعی تأمین شد و تسهیلات بانکی نیز در اختیارشان قرار گرفت و در نتیجه، عملیات اجرایی بسیاری از این پروژه‌ها آغاز شده است.



دهقان ناصرآبادی با ابراز امیدواری نسبت به کاهش ناترازی‌ها در فصل تابستان گفت: با تأکید وزیر نیرو امیدواریم بتوانیم تا حدودی این ناترازی‌ها را کاهش دهیم، اما هنوز آمار دقیقی در این زمینه ارائه نشده است، چرا که بسیاری از نیروگاه‌ها در حال اجرا هستند و به دلیل شرایط خاص کشور پس از جنگ، هنوز تکمیل و تجهیز نشده‌اند.

تنگه هرمز برای اقتصاد جهانی بسیار مهم است



وی تأکید کرد: تعداد قابل توجهی از نیروگاه‌ها همچنان نیمه‌کاره و در حال اجرا هستند و به همین دلیل آمار نهایی و دقیقی از میزان پیشرفت پروژه‌ها در دست نیست.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی، اظهار کرد: در خصوص نیروگاه‌ها و تجهیزات نیروگاهی، با توجه به شرایط ارزی کشور، بخش عمده‌ای از تجهیزات مورد نیاز وارداتی است و معمولاً از کشورهایی مانند چین تأمین می‌شود.



وی ادامه داد: در سال‌های اخیر و با افزایش قیمت ارز، بسیاری از سرمایه‌گذاران با مشکلات جدی مواجه شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که اگرچه مراحل مختلف از جمله اخذ مجوزها و تأمین زمین را طی کرده‌اند، اما در تأمین تجهیزات دچار مشکل شده‌اند.



عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: در این زمینه تاکنون دولت برنامه مشخص و روشنی ارائه نکرده است که آیا امکان ارائه یارانه برای تأمین تجهیزات وجود دارد یا خیر، و یا اینکه آیا می‌تواند ارز دولتی در اختیار این پروژه‌ها قرار دهد یا نه. در حال حاضر و با توجه به فعال‌سازی بازار ارز، تصمیم مشخص و متقنی در این خصوص اتخاذ نشده و این موضوع یکی از چالش‌های جدی سرمایه‌گذاران است.

رژیم حقوقی حاکم بر تنگه هرمز باید با هماهنگی ایران و عمان تعیین شود

این نماینده مجلس افزود: در خصوص رژیم حقوقی حاکم بر تنگه هرمز ما باید بین آبراه های بین المللی مانند تنگه هرمز با کانال های مصنوعی تفاوت قائل شویم. رژیم حقوقی حاکم بر هر کدام متفاوت است. ما چندتا قانون بین المللی در خصوص این آبراه ها داریم. یکی کنوانسیون ۱۹۵۶ که در آن پیش بینی شده که هیچ محدودیتی نباید برای تردد شناورها باشد، اما شروطی هم در نظر گرفته شده که مهم ترین آن عبور بی ضرر است، اما در کنوانسیون ۱۹۸۲ بحث ترانزیت مطرح شد که در اینجا هم باز اشاره شده که کشورهای حاشیه این تنگه ها نمی توانند مانعی برای تردد شناورها باشند.



وی با تاکید بر اینکه رژیم حقوقی حاکم بر تنگه هرمز باید با هماهنگی ایران و عمان تعیین شود، گفت: تنگه هرمز بین ما و کشور عمان به صورت مشترک است و بخش عمیق که قابل کشتیرانی است در حوزه عمان است، ما در حال مذاکره با عمان هستیم تا بتوانیم یک رژیم حقوقی ثابت را در آن حاکم کنیم. قطعا با آغاز به کار مجلس یکی از مهم ترین موضوعاتی که در دستورکار قرار می گیرد، این دو کنوانسیون است.

آخرین وضعیت پروژه پتروشیمی کازرون



دهقان ناصرآبادی در ادامه با اشاره به وضعیت پروژه پتروشیمی کازرون گفت: این پروژه که مصوبه هیئت دولت در سال ۱۳۸۹ را دارد، تاکنون به مرحله بهره‌برداری نرسیده است. عملیات اجرایی آن در همان سال‌ها آغاز شد اما در ادامه متوقف شد.



وی افزود: در پی پیگیری‌های اخیر، با توجه به اینکه تأمین خوراک این پتروشیمی از طریق خطوط انتقال گچساران باید انجام شود و همچنین تأمین آب مورد نیاز آن از سد نرگسی در دستور کار بوده، اما تاکنون این زیرساخت‌ها تکمیل نشده و عملیات اجرایی آن‌ها آغاز نشده است.



نماینده مردم کازرون ادامه داد: در حال حاضر سرمایه‌گذار برای تکمیل این پروژه اعلام آمادگی کرده و جلسات متعددی با مجموعه صنایع ملی پتروشیمی و شرکت‌های مربوطه برگزار شده است.

واردات ۱۰ میلیارد دلاری بنزین

نماینده مردم کازرون، با اشاره به وضعیت مصرف و واردات بنزین اظهار کرد: در سال حدود ۱۰ میلیارد دلار واردات بنزین داریم و این واردات نیز تا حدی به شکل بی‌رویه انجام می‌شود. از سوی دیگر، میزان مصرف در کشور نیز بالاست و قیمت بنزین در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار پایین است.

وی ادامه داد: این موضوع در کمیسیون انرژی نیز مطرح شده است، اما باید توجه داشت که افزایش قیمت و بهای کالاها لزوماً نمی‌تواند منجر به کاهش مصرف شود. بر همین اساس، باید سیاست‌های مدیریت مصرف در اولویت قرار گیرد.

ضرورت واردات خودروهای کم مصرف

این عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: به جای افزایش قیمت، باید اجازه دهیم خودروهای خارجی و کم‌مصرف وارد کشور شوند تا از این طریق مصرف سوخت مدیریت شود. تجربه‌های گذشته نیز نشان داده که افزایش قیمت به تنهایی نتوانسته مصرف را کاهش دهد، زیرا در چندین مرحله این سیاست اجرا شده اما نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است.

دهقان ناصرآبادی تأکید کرد: راهکار اصلی، تقویت مدیریت مصرف است و باید به سمت بهبود بهره‌وری حرکت کنیم. از طرفی، وقتی خودرویی در اختیار مردم قرار می‌دهیم که مصرف سوخت آن چندین برابر خودروهای خارجی است، طبیعی است که دولت نیز باید تبعات آن را در حوزه مصرف سوخت بپذیرد.

وی در ادامه همچنین با اشاره به جایگاه راهبردی تنگه هرمز گفت: امروز دنیا به اهمیت این گذرگاه ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک پی برده است؛ جایی که حدود ۲۰ درصد نفت صادراتی جهان از آن عبور می‌کند و علاوه بر نفت، میعانات گازی، کودهای شیمیایی و سایر مواد معدنی نیز از این مسیر منتقل می‌شود.

اهمیت راهبردی تنگه هرمز

این نماینده مجلس افزود: تنگه هرمز برای اقتصاد جهانی بسیار مهم است و باید از این ظرفیت به عنوان یک ابزار و توان راهبردی در راستای تأمین منافع ملی کشور استفاده شود.

وی افزود: با توجه به کمبود تجهیزات و آسیب‌هایی که به تأسیسات حوزه پالایشگاهی وارد شده، قطعاً برای ترمیم و بازسازی این زیرساخت‌ها به زمان نیاز داریم و این بازه زمانی نیز در همین حدود یک تا دو سال برآورد می‌شود تا بتوانیم به شرایط تولید پایدار برسیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: از نظر قیمتی نیز، با توجه به کمبود موجود، ناچار هستیم این کسری را از سایر منابع اعتباری جبران کنیم، اما در عین حال نباید به گونه‌ای عمل شود که موجب نارضایتی مردم شود. در این مقطع، لازم است به هر نحو ممکن به بهبود شرایط و افزایش رضایتمندی عمومی کمک کنیم.

تاکید بر اجرای قانون برنامه هفتم در تنوع انرژی

دهقان ناصرآبادی با اشاره به شرایط خاص کشور تصریح کرد: تنوع‌بخشی به سبد انرژی یکی از راهکارهایی است که در قانون برنامه توسعه هفتم نیز پیش‌بینی شده و دولت باید در این مسیر حرکت کند. از این طریق می‌توان بخشی از کمبودهای بنزینی را جبران کرد.

وی خاطرنشان کرد: دولت معمولاً به دنبال انتخاب راحت‌ترین و کوتاه‌ترین مسیر است و در حال حاضر این مسیر، واردات بنزین است که زحمت کمتری برای دولت دارد. با این حال، اگر دولت کمی تلاش بیشتری به خرج دهد، می‌تواند از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه توسعه برای تنوع‌بخشی به سبد انرژی استفاده کرده و در این حوزه تنوع و بهره‌وری بیشتری ایجاد کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره عملکرد کمیسیون متبوع خود، افزود: وقتی وضعیت انرژی کشور را بررسی می‌کنیم، با ناترازی‌هایی مواجه هستیم. همچنین موضوعاتی مانند کیفیت سوخت نیز مطرح است؛ به‌گونه‌ای که امروز برخی دوستان در خصوص بنزین اشاره می‌کنند که سوخت تحویلی به مردم از استاندارد کافی برخوردار نیست. علاوه بر این، در حوزه‌های دیگر نیز چالش‌هایی وجود دارد.

ضعف در نظارت بر بازگشت درآمدهای نفتی

وی ادامه داد: در بحث صادرات نفت و میزان فروش نفت کشور نیز، کمیسیون انرژی مسئولیت نظارت بر بازگشت منابع حاصل از صادرات نفت را بر عهده داشته است، اما متأسفانه بسیاری از این حوزه‌ها به نتیجه مطلوب نرسیده و ابتر باقی مانده است.

دهقان ناصرآبادی تصریح کرد: کمیسیون انرژی می‌توانست بسیار بهتر از این عمل کند و نقش مؤثرتری ایفا کند، اما متأسفانه در این زمینه خلأهایی وجود دارد. امیدواریم در آینده این کمیسیون تقویت شود و با استفاده از تجربه‌های گذشته، بتواند مسیر آینده را سریع‌تر و روشن‌تر پیش ببرد.

وی با اشاره به جلسات کمیسیون انرژی در مقطع زمانی اخیر گفت: کمیسیون انرژی در همین مقطع زمانی چندین جلسه با مجموعه وزارت نفت برگزار کرده است که یکی از مباحث اصلی این جلسات، موضوع صادرات نفت بوده است.



وی ادامه داد: ما توانسته‌ایم از مسیرهایی که شاید بیان جزئیات آن در این جلسه یا رسانه‌ای شدن آن مناسب نباشد، نفت خود را در حد نیاز و در سطحی که لازم بوده صادر کنیم.

وی در ادامه با اشاره به قانون برنامه توسعه هفتم اظهار کرد: در این قانون پیش‌بینی شده است که ۶۰ درصد از تولیدات حاصل از فروش و صادرات نفت، چه در بخش صادرات و چه در فروش داخلی، به توسعه زیرساخت‌ها اختصاص یابد. به نظر من این سهم، سهم قابل توجه و بسیار خوبی برای تقویت و توسعه زیرساخت‌های کشور است، اما مسئله مهم، نحوه تخصیص و اجرای آن است.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: در این زمینه، وظیفه مجلس و به‌طور خاص کمیسیون انرژی، نظارت بر اجرای این حکم قانونی است تا این سهمی که در قانون برنامه توسعه هفتم پیش‌بینی شده، به‌درستی عملیاتی و اجرایی شود؛ در غیر این صورت صرفاً در حد یک مصوبه باقی خواهد ماند.

ضرورت حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی

وی ادامه داد: در خصوص صادرات غیرنفتی، سال‌هاست که این موضوع در دستور کار حاکمیت قرار گرفته است. در شعار سال جدید نیز که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد، بحث اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفت و یکی از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی نیز توسعه صادرات غیرنفتی است.

وی تصریح کرد: ما در کشور زمینه‌های بسیار خوبی برای توسعه صادرات غیرنفتی داریم و امروز دولت باید سیاست‌گذاری خود را به سمتی ببرد که وابستگی به نفت را تا حد امکان کاهش دهد. آسیب‌هایی که در طول تاریخ به اقتصاد کشور وارد شده، عمدتاً ناشی از همین وابستگی به نفت بوده است و امروز این موضوع برای همه مسئولان، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کشور روشن و مبرهن شده که راه نجات اقتصاد کشور، کاهش وابستگی به نفت و حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی است.

دهقان ناصرآبادی افزود: خوشبختانه زمینه‌های این موضوع در کشور، با وجود همه منابع انسانی و طبیعی، فراهم است و این مسئله از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و قطعاً مورد توجه همه مسئولان نظام و حاکمیت قرار دارد.

ورود دستگاه قضا به پرونده تراستی‌ها

وی در ادامه درباره موضوع تراستی‌ها گفت: متأسفانه به دلیل تحریم‌هایی که از سوی استکبار جهانی بر کشور تحمیل شده، ناچار شدیم برای انتقال منابع مالی خود به کشور از برخی شرکت‌های تراستی استفاده کنیم. اما در این میان، نظارت و کنترلی که باید بر روند بازگشت صحیح و به‌موقع اموال حاصل از فروش نفت وجود می‌داشت، به‌درستی اعمال نشد و همین موضوع انتقادها و مشکلاتی را برای کشور به همراه داشت.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: در حال حاضر دستگاه قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی تهران این موضوع را در دستور کار رسیدگی قرار داده‌اند و قوه قضاییه نیز با جدیت در حال پیگیری این مسئله است. امیدواریم در این زمینه شاهد موفقیت در بازگرداندن اموال دولت باشیم.

وی ادامه داد: شرکت‌های مربوطه موظف هستند گزارش‌های ماهانه شامل میزان صادرات، وجوه حاصل از صادرات و میزان بازگشت ارز را به مقامات ذی‌ربط از جمله کمیسیون انرژی ارائه دهند.

عدم استقبال دولت از اجرای صندوق انرژی

وی ادامه داد: در خصوص عملیاتی شدن این موضوع، یکی از مشوق‌هایی که قانون‌گذار در قانون برنامه توسعه هفتم برای مدیریت مصرف پیش‌بینی کرده، موضوع گواهی صرفه‌جویی است. همچنین صندوقی تحت عنوان صندوق بهینه‌سازی مصرف سوخت پیش‌بینی شده است که باید هزینه‌های ناشی از این صرفه‌جویی‌ها از محل این صندوق پرداخت شود. متأسفانه دولت تاکنون در این زمینه رغبتی نشان نداده است، اما در مقابل، وظیفه مجلس به‌عنوان نهاد نظارتی این است که این موضوع را کنترل و پیگیری کند تا به مرحله اجرا و عملیاتی شدن برسد.

وی در ادامه با اشاره به پیام مقام معظم رهبری در آغاز فعالیت اجلاسیه سوم مجلس دوازدهم اظهار کرد: با توجه به شرایطی که امروز کشور با آن مواجه است، بیش از هر زمان دیگری نیاز به اتحاد، وحدت، همدلی و انسجام ملی احساس می‌شود و تأکید بر این موضوع بسیار مهم و ضروری است. ایشان نیز بنا به ضرورت و موقعیت زمانی، تأکید مجدد و موکدی بر این مسئله داشتند.

وی ادامه داد: این موضوع تکلیف همه آحاد مسئولان نظام جمهوری اسلامی و همچنین مردم عزیز کشور است تا اتحاد، انسجام، همدلی و همراهی خود را حفظ و تقویت کنند. همان‌طور که در این ایام و به‌ویژه پس از وقوع جنگ اخیر مشاهده شد، مردم شبانه روز در میادین حضور یافته و وحدت، همدلی و وفاداری خود را نسبت به ارزش‌های انقلاب، نظام و رهبری نشان دادند.

وی تصریح کرد: در چنین فضایی، صحیح نیست برخی از مسئولان یا افراد دارای مسئولیت، اظهارات یا مطالبی بیان کنند که برخلاف نظر مقام معظم رهبری یا مغایر با منافع ملی باشد. هرگونه طرح مسائل تفرقه‌انگیز یا موضوعاتی که موجب اختلاف میان مردم و دولت شود، می‌تواند برخلاف منافع ملی تلقی شود. بنابراین تأکید رهبر معظم انقلاب بر ایجاد وحدت و انسجام ملی، یک ضرورت جدی و واجب است که با توجه به شرایط زمانی به‌طور ویژه مورد تأکید قرار گرفته است.

با افزایش قیمت، نمی‌توان مصرف بنزین را کنترل کرد

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه دولت برای کاهش واردات بنزین چه اقداماتی را باید در اولویت قرار دهد، گفت: در حال حاضر حدود ۱۲۰ میلیون لیتر مصرف بنزین روزانه در کشور وجود دارد که تقریباً ۱۱۰ میلیون لیتر آن در داخل تولید می‌شود و حدود ۶ تا ۱۰ میلیون لیتر نیز واردات داریم. در راستای کاهش این وابستگی، باید بررسی شود که چگونه می‌توان مصرف را مدیریت کرد.

وی افزود: تأکید می‌کنم که ما از طریق افزایش قیمت، در هیچ مقطعی موفق به کنترل مصرف نشده‌ایم. بهترین مسیر، مدیریت مصرف است و باید تلاش کنیم این موضوع را در اولویت قرار دهیم؛ از جمله با استفاده از خودروهای کم‌مصرف.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: موضوع مهم دیگر، افزایش ظرفیت تولید است تا وابستگی به خارج کاهش یابد. متأسفانه در حوزه سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید و توسعه پالایشگاه‌ها، اقدامات مؤثری انجام نشده است.

وی تصریح کرد: یکی از راهکارهایی که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده، قانون ایجاد پتروپالایش‌ها است که دولت می‌توانست از این ظرفیت برای افزایش تولید استفاده کند تا نیاز به واردات بنزین کاهش یابد. البته برخی پالایشگاه‌ها طرح توسعه داشته‌اند، اما این طرح‌ها متناسب با نیاز و میزان مصرف کشور نبوده است.

وی در ادامه، تصریح کرد: جلسات نظارتی مجلس از طریق مجازی و به‌صورت وبیناری و همچنین به‌صورت حضور فیزیکی در وزارتخانه‌ها به‌طور مستمر در حال برگزاری است و امور نظارتی به‌صورت کامل و جامع در حال انجام است.



وی افزود: در هر صورت، در این مدت نیز مجلس کار خود را به‌درستی انجام داده و هم‌اکنون تمامی جلسات به‌صورت مداوم در حال برگزاری است.



دهقان ناصرآبادی در ادامه با اشاره به موضوع مدیریت مصرف انرژی گفت: یکی از موضوعات مهم در این حوزه، بحث آموزش است. به نظر می‌رسد نقش رسانه ملی در زمینه آشنایی مردم با مدیریت مصرف انرژی در سطح ملی، آن‌طور که انتظار می‌رفت پررنگ نبوده است.



این عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: امیدواریم رسانه ملی با توجه به رسالت خود و با در نظر گرفتن شرایط کشور و ناترازی‌های موجود در حوزه انرژی، در زمینه مدیریت مصرف، آموزش، اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی مردم نقش فعال‌تری ایفا کند و در کنار دستگاه‌های اجرایی به این حوزه کمک کند.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم حفظ وحدت میان مسئولان، اظهار کرد: با توجه به شرایطی که بر کشور ما حاکم شده و وضعیت بسیار حساس کنونی، لازم است به این موضوع با دقت بیشتری پرداخته شود.

مردم وفاداری خود را نسبت به نظام و انقلاب نشان دادند

این عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: مردم در میادین و صحنه‌های مختلف شهر، همدلی و وفاداری خود را نسبت به نظام، انقلاب و خون شهدا به نمایش گذاشتند که این موضوع قابل تقدیر و تشکر است.

وی ادامه داد: میدان دوم، عرصه دیپلماسی است که سیاستمداران و مسئولان حوزه سیاسی در آن بسیار خوش درخشیدند و با همدلی و همراهی، در دفاع از آرمان‌های انقلاب و منافع ملی، تمام توان و انرژی خود را به کار گرفتند. میدان سوم نیز میدان مبارزه است که رزمندگان ما با تمام توان و وجود خود در آن حضور دارند و شبانه‌روز تا پای جان از نظام و انقلاب دفاع می‌کنند.

وی تصریح کرد: بنابراین امروز دیگر عرصه‌ای وجود ندارد که برخی افراد بخواهند برای خودنمایی، تظاهر یا خودنمایی سیاسی، سخنی بیان کنند یا حرکتی انجام دهند. امروز همه باید متحد و همراه باشند و وحدت و همدلی را در دستور کار قرار دهند.

دهقان ناصرآبادی افزود: نگاه ما باید به انگشت اشاره مقام معظم رهبری باشد که ایشان در پیام نوروزی و همچنین در پیام اخیر خود به مجلس، بر انسجام، وحدت و همدلی میان مردم تأکید داشتند. بنابراین بیان مطالبی که موجب تفرقه یا اختلاف شود، از هیچ‌کس در هر مقام و جایگاهی پذیرفته نیست. ملت ایران نیز در طول تجربه خود ثابت کرده‌اند که چنین رفتارها و دیدگاه‌هایی را نمی‌پذیرند و این‌گونه افراد و مواضع را مردود می‌دانند.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس در پایان گفت: بنابراین امروز باید همه ما با اتحاد، انسجام و یکدلی، در راستای توصیه‌های مقام معظم رهبری حرکت کنیم تا ان‌شاءالله مسیر کشور به سمت پیروزی و موفقیت نظام ادامه پیدا کند.