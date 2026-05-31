به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح درمانگاه شبانه روزی با اشاره به مجموعه‌های خدماتی ایثار در استان گفت: مجموعه شماره ۲ ایثار واقع در بلوار جانبازان با بخش‌های ورزشی، فرهنگی و مذهبی از سال‌ها قبل در اختیار عموم قرار دارد، اما با وجود گذشت سال‌ها از بهره‌برداری، این مجموعه با مشکلاتی مواجه شده است.

مجید میرصفدریان افزود: در همین راستا هفته گذشته مدیر و بهره‌بردار این مجموعه تغییر کرد و امید می‌رود از این پس مردم بتوانند از خدمات مطلوب‌تری بهره‌مند شوند.

وی همچنین به روند اجرای طرح هتلینگ ایثارگران اشاره کرد و گفت: عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱۳۹۸ به دلیل وجود معارض از جمله اداره کل راه و شهرسازی متوقف شده بود، اما سال گذشته پس از بازدید استاندار همدان، طرح دوباره فعال و موانع برطرف شد و اکنون پیمانکار در حال اجرای عملیات است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران همدان ادامه داد: تاکنون ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای طرح پرداخت شده و ۹۰ میلیارد ریال دیگر نیز به‌زودی تخصیص می‌یابد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برای سال جاری اعتباری را برای این پروژه پیش‌بینی کرده است.

میرصفدریان در پایان گفت: با راه‌اندازی این درمانگاه شبانه‌روزی و توانبخشی، به‌طور مستقیم برای ۵۰ نفر اشتغال ایجاد شده است.

مدیر درمانگاه شبانه‌روزی و توانبخشی نیکان‌شهر همدان در ادامه با اشاره به رویکرد این مجموعه در ارائه خدمات جامع و متمرکز درمانی گفت: در این درمانگاه بخش‌های اورژانس، داروخانه، دندانپزشکی، خدمات زیبایی پوست و مو، کلینیک تخصصی، بازتوانی قلب و عروق و بخش‌های مختلف توانبخشی شامل فیزیوتراپی، آب‌درمانی تخصصی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، بینایی‌سنجی و شنوایی‌سنجی، همچنین بخش‌های تخصصی مشاوره و روانشناسی فعال است.

محمد فیروزی افزود: در هفته‌های آینده فاز دوم توسعه مجموعه با راه‌اندازی بخش‌های تخصصی داخلی و ارائه خدمات کامل تصویربرداری، سونوگرافی و نورولوژی به‌صورت شبانه‌روزی و با حضور پزشکان متخصص و متعهد و استفاده از تجهیزات به‌روز و استاندارد به بهره‌برداری می‌رسد.

وی ادامه داد: پس از آن، فاز سوم توسعه با هدف تکمیل خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی آغاز خواهد شد تا امکان ارائه خدمات گسترده‌تر و شایسته‌تر به جامعه ایثارگری فراهم شود.

فیروزی با اشاره به دشواری‌های مسیر راه‌اندازی این مجموعه اظهار کرد: همزمانی اجرای طرح با شرایط جنگی، فضای ملتهب اقتصادی، نوسان شدید قیمت‌ها، افزایش مستمر هزینه‌های ساخت‌وساز، تجهیزات پزشکی و زیرساخت‌های درمانی، در کنار مشکلات مالی و کمبود منابع، فشار سنگینی را بر روند اجرا وارد کرد.