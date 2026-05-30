روسیه سفیر خود را از ارمنستان فراخواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد سرگئی کوپیرکین، سفیر این کشور در ارمنستان، در ارتباط با اقدامات ایروان برای نزدیک شدن به اتحادیه اروپا به مسکو فراخوانده شده است.

این نهاد افزود: نزدیک شدن ارمنستان به اتحادیه اروپا به همکاری‌ها در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا آسیب می‌زند.

تلاش دولت نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان برای نزدیک شدن به اتحادیه اروپا موجب تیرگی روابط ایروان و مسکو شده است. تبادلات تجاری و اقتصادی ارمنستان با مسکو و متحدانش در اتحادیه اقتصادی اوراسیا بسیار گسترده است و قطع این روابط می تواند به اقتصاد ایروان آسیب جدی بزند.