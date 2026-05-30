ساخت ۱۴۰ مدرسه در استان مرکزی با هدف اجرای عدالت آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر شنبه در نشست نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی استان مرکزی اظهار کرد: طرح عدالت آموزشی از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم با هدف رفع نابرابریهای آموزشی و ایجاد توازن در شاخصهای زیرساختی و آموزشی کشور آغاز شد و یکی از برنامههای محوری دولت به شمار میرود.
وی افزود: در استان مرکزی ۱۴۰ مدرسه برای اجرای این برنامه انتخاب شده که تاکنون ۸۵ مدرسه به بهرهبرداری رسیده، ۴۳ مدرسه نیز تا پایان شهریورماه آماده افتتاح خواهد شد و ۱۲ مدرسه باقیمانده نیز تا پایان سال تکمیل میشود.
زندیه وکیلی تصریح کرد: ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی، افزایش سرانه آموزشی دانشآموزان و حذف مدارس کانکسی و فاقد استاندارد از مهمترین شاخصهای این برنامه است که بخش قابل توجهی از آنها تاکنون در استان محقق شده است.
وی ادامه داد: مهمترین فاصله استان با شاخصهای هدفگذاریشده در حوزه سرانه آموزشی بود که با تکمیل پروژههای در دست اجرا، این شاخص نیز تا پایان سال محقق خواهد شد.
استاندار مرکزی با بیان اینکه استان مرکزی در اجرای این طرح جایگاه ممتازی در کشور دارد تاکید کرد: براساس ارزیابیهای وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس کشور، استان مرکزی هماکنون رتبه سوم کشور را در اجرای برنامه عدالت در فضای آموزشی به خود اختصاص داده است.
وی افزود: استان مرکزی در کنار موفقیت در حوزه توسعه نیروگاههای خورشیدی و انرژیهای تجدیدپذیر که رتبه نخست کشور را داراست، در اجرای دو برنامه محوری دولت شامل توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و عدالت در فضای آموزشی جزو استانهای پیشرو کشور محسوب میشود.
زندیهوکیلی بیان کرد: این دستاوردها در شرایطی حاصل شده که کشور طی سال ۱۴۰۴ با مسائل و چالشهای مختلف دفاعی مواجه بوده که با تلاش دستگاههای اجرایی، ادارهکل نوسازی مدارس، آموزش و پرورش استان، فرمانداران و سایر مجموعههای مرتبط، روند اجرای پروژهها بدون وقفه ادامه یافته است.
استاندار مرکزی گفت: حذف سرویسهای بهداشتی غیراستاندارد و مدارس فاقد سرویس بهداشتی از جمله اقداماتی است که علاوه بر برنامههای ملی، در استان مرکزی با جدیت دنبال میشود و تا تحقق کامل آن ادامه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: تجهیز تمامی مدارس استان مرکزی به پنلهای خورشیدی در دستور کار قرار گرفته است تا علاوه بر کمک به تولید انرژی پاک، منبع درآمدی پایداری برای تعمیر و نگهداری فضاهای آموزشی ایجاد شود.
نظر شما