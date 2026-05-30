۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۰

حریق کولر گازی در مشهد و محبوس شدن ۵ نفر 

مشهد- مدیر حوزه عملیاتی ۲ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد، از حریق کولر گازی در داخل یک منزل مسکونی واقع در بلوار هدایت مشهد و محبوس شدن ۵ نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم حسن نجمی از حریق کولر گازی در داخل یک منزل مسکونی واقع در بلوار هدایت خبر داد و اظهار کرد: این حادثه امروز (۹خرداد) در طبقه دوم یک ساختمان مسکونی رخ داد.

مدیر حوزه عملیاتی ۲ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد افزود: شعله‌ور شدن کولر گازی باعث ایجاد دود و ترس و وحشت ساکنین شده بود و ۵ نفر از اهالی ساختمان شامل ساکنین طبقه دوم و طبقات بالا و پایین در داخل ساختمان محبوس شده بودند.

وی تصریح کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، آتش‌نشانان ایستگاه ۲۸ در محل حاضر شده و عملیات اطفای حریق و نجات محبوسین را آغاز کردند.

نجمی ادامه داد: آتش‌نشانان با سرعت عمل و حضور به موقع خود، ابتدا آتش کولر گازی را مهار و اطفا کردند و سپس با هدایت و انتقال ایمن، هر ۵ نفر محبوس شده را سالم و بدون کوچکترین آسیب‌جانی از ساختمان خارج کردند.

مدیر حوزه عملیاتی ۲ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه هیچ گونه مصدوم یا فوتی در پی نداشت و تمامی افراد به محل امن منتقل شدند.

وی به شهروندان توصیه کرد: سرویس و نگهداری دوره‌ای کولرهای گازی، بررسی سلامت سیم‌کشی و اتصالات برقی و استفاده از تجهیزات استاندارد، می‌تواند از وقوع چنین آتش‌سوزی‌هایی جلوگیری کند. همچنین در مواقع بروز حریق، هرگز از آسانسور استفاده نکرده و با حفظ آرامش و پوشاندن دهان و بینی با پارچه مرطوب، محل را ترک کنید.

