برداشت ۴ تن گندم در هر هکتار از اراضی طرح گرمسیری دشتک مهران

سارا فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قرار گرفتن یکهزار و ۵۰۰ هکتار زمین زیر پوشش این سامانه، اظهار کرد: برای نخستین بار شاهد یک اتفاق مهم در این منطقه هستیم و آن برداشت ۴ تن گندم در هر هکتار است که با همت جهاد کشاورزی، برنامهریزی و تأمین اعتبار از سوی مسئولان استان محقق شده و اقدامی قابل توجه به شمار میرود.
وی افزود: در محدوده همین یکهزار و ۵۰۰ هکتار، ۳۰۰ هکتار به باغات اختصاص یافته است که برای بهرهبرداری کامل، نیازمند تأمین زیرساختهایی از جمله برق، جاده دسترسی و رفع برخی مشکلات فنی است.
نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امیدواریم در نشستهای مختلف و با همکاری دستگاههای اجرایی، این موانع برطرف شود تا مردم منطقه بتوانند بهصورت کامل از مزایای اجرای سامانه گرمسیری بهرهمند شوند.
نظر شما