۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۳۵

برداشت ۴ تن گندم در هر هکتار از اراضی طرح گرمسیری دشتک مهران

ایلام - نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی از برداشت چهار تن گندم در هر هکتار از اراضی طرح گرمسیری دشتک مهران خبر داد.

سارا فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قرار گرفتن یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار زمین زیر پوشش این سامانه، اظهار کرد: برای نخستین بار شاهد یک اتفاق مهم در این منطقه هستیم و آن برداشت ۴ تن گندم در هر هکتار است که با همت جهاد کشاورزی، برنامه‌ریزی و تأمین اعتبار از سوی مسئولان استان محقق شده و اقدامی قابل توجه به شمار می‌رود.

وی افزود: در محدوده همین یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار، ۳۰۰ هکتار به باغات اختصاص یافته است که برای بهره‌برداری کامل، نیازمند تأمین زیرساخت‌هایی از جمله برق، جاده دسترسی و رفع برخی مشکلات فنی است.

نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امیدواریم در نشست‌های مختلف و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، این موانع برطرف شود تا مردم منطقه بتوانند به‌صورت کامل از مزایای اجرای سامانه گرمسیری بهره‌مند شوند.

