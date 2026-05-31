۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۲

کشتی آزاد نوجوانان آسیا – ویتنام

چهارمین طلای کشتی آزاد ایران ضرب شد

آرمان الهی آزادکار وزن 55 کیلوگرم کشتی آزاد در مرحله فینال با شکست حریف ژاپنی خود به مدال طلا رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های رده بندی و فینال ۷ وزن دوم کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی آسیا امروز در شهر دانانگ ویتنام برگزار شد. در وزن ۵۵ کیلوگرم، آرمان الهی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۹ بر ۴ تمیرلان مورات از قزاقستان را شکست داد.

وی در مرحله بعد با نتیجه ۹ بر ۶ جاخانگیر تولکونوف از ازبکستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی شد. الهی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر جیمین پارک از کره جنوبی را شکست داد و راهی فینال شد. الهی در دیدار نهایی با نتیجه ۸ بر ۳ کیوسوکه ایکدا از ژاپن را شکست داد و طلایی شد.

کد مطلب 6846003
سیده فرزانه شریفی

