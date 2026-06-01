هشدار هواشناسی برای خیزش گرد و خاک و وزش باد شدید در استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان صبح دوشنبه اعلام کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی و پیش‌بینی‌های صادر شده، از امروز تا پایان هفته جاری، استان کرمان شاهد وزش باد نسبتاً شدید خواهد بود که این پدیده با خیزش گرد و خاک همراه است و به عنوان غالب شرایط جوی منطقه خودنمایی می‌کند.

کارشناسان هواشناسی هشدار داده‌اند که این شرایط جوی منجر به انتقال ریزگردها از مناطق مجاور و افزایش قابل توجه غلظت غبار در سطح استان کرمان خواهد شد؛ در نتیجه، انتظار می‌رود کیفیت هوا به طور محسوس کاهش یابد و دید افقی در برخی ساعات محدود شود.

همچنین این اختلالات جوی، به ویژه مناطق شرقی، غربی و جنوبی استان کرمان را بیشتر تحت تأثیر قرار داده و شهروندان ساکن در این مناطق باید تمهیدات لازم را برای مقابله با پیامدهای احتمالی این پدیده اتخاذ نمایند.

هواشناسی کرمان به مردم این استان توصیه کرده است از ترددهای غیرضروری در فضای باز، به خصوص در ساعات اوج غبار آلودگی، خودداری کنند.