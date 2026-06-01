محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: امروز آسمان استان در اغلب مناطق صاف تا قسمتی ابری است و از بعدازظهر گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود. شرایط جوی تا پایان روز نسبتاً پایدار حاکم خواهد بود.

وی افزود: از روز چهارشنبه با عبور امواج ناپایدار از منطقه، شاهد افزایش پوشش ابرها، بارش‌های رگباری و پراکنده و وقوع رعد و برق در استان خواهیم بود. این وضعیت روز جمعه نیز در برخی مناطق ادامه می‌یابد و بارش باران دور از انتظار نیست.

رحمان‌نیا در خصوص وضعیت دمایی استان تصریح کرد: از لحاظ دمایی در روزهای آینده تغییرات قابل توجهی روی نخواهد داد. هم‌اکنون دمای شهر زنجان ۱۷ درجه سانتی‌گراد است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت یک درجه افزایش یافته است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با ارائه گزارشی از دمای شبانه‌روز گذشته گفت: در ۲۴ ساعت منتهی به امروز، کمینه و بیشینه دمای زنجان بین ۵ و ۲۶ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است.

رحمان نیا تأکید کرد: هم‌استان‌ها نسبت به بارش‌های رگباری و رعد و برق در روزهای چهارشنبه و جمعه آمادگی لازم را داشته باشند.