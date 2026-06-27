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۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۰

احیای تالاب‌ها، راه نجات کشور از فاجعه زیست‌محیطی است

احیای تالاب‌ها، راه نجات کشور از فاجعه زیست‌محیطی است

شیراز-دبیر اجرایی ستاد احیای تالاب‌های طشک و بختگان در استان فارس گفت: احیای تالاب‌های بختگان و طشک، تنها یک دغدغه استانی نیست، بلکه یک ضرورت ملی برای جلوگیری از یک فاجعه زیست‌محیطی است.

به گزارش خبرگزاری مهر ،مسعود نوشادی با اشاره به روند اقدامات انجام‌شده برای صیانت از این دو زیست‌بوم حیاتی، گفت: احیای بختگان و طشک نیازمند اجرای دقیق، هماهنگی بین‌بخشی و پیگیری مستمر است.

رئیس بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز با بیان اینکه تالاب‌های بختگان و طشک از مهم‌ترین زیست‌بوم‌های آبی کشور و دومین دریاچه داخلی ایران به‌شمار می‌روند، گفت: این تالاب‌ها سال‌هاست تحت فشار برداشت‌های نامتوازن از منابع آب، توسعه‌های ناهماهنگ بالادست و ورود آلاینده‌ها قرار گرفته‌اند؛ با این حال، طی سال‌های اخیر، مجموعه‌ای از مطالعات علمی و اقدامات اجرایی با محوریت دانشگاه شیراز و همکاری دستگاه‌های مسئول استان فارس برای احیای آن‌ها دنبال شده است.

نوشادی با اشاره به مطالعات گسترده انجام‌شده در حوزه‌های هواشناسی، هیدرولوژی، هیدروژئولوژی، زمین‌شناسی، بیلان آب، مهندسی رودخانه، رسوب و ریزگرد افزود: بر پایه این مطالعات، نقشه راه احیای تالاب‌های بختگان و طشک با همکاری دستنگاه هایی اجرایی استان فارس تدوین و مسیر مشخصی برای اقدام دستگاه‌های اجرایی ترسیم شد. این نقشه راه در سال گذشته تبدیل به یک سند ملی شد.

وی افزود: خوشبختانه با هم‌افزایی میان دانشگاه شیراز، سازمان حفاظت محیط زیست استان فارس، استانداری، جهاد کشاورزی، شرکت آب منطقه‌ای، منابع طبیعی و سایر نهادهای مسئول، این برنامه وارد مرحله اجرا و پایش شده است.

این استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز با تأکید بر نقش دبیرخانه ستاد احیای تالاب‌ها در دانشکده کشاورزی این دانشگاه، اظهار داشت: وظیفه اصلی ما امروز، نظارت بر اجرای دقیق مصوبات، ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، بازنگری مستمر اقدامات براساس سند ملی نقشه راه احیای تالاب های بختگان و طشک است. به همین منظور تاکنون دوازده جلسه عمومی و تخصصی با حضور مدیران و کارشناسان دستگاه‌های مرتبط برگزار شده و بازدیدهای میدانی متعددی نیز از عملکرد نهادهای اجرایی انجام گرفته است.

وی ادامه داد: تأمین حقابه زیست‌محیطی، مدیریت مصرف آب در حوضه بالادست، کنترل منابع آلاینده و همچنین هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، از ارکان اصلی احیای این تالاب‌هاست. احیای بختگان و طشک یک پروژه مقطعی نیست؛ بلکه فرایندی مداوم، علمی و بین‌بخشی است که نیازمند تعهد و پیگیری مستمر همه دستگاه‌هاست.

دبیر اجرایی ستاد احیای تالاب‌های بختگان و طشک در پایان تصریح کرد: امید ما این است که با استمرار این همکاری‌ها و اجرای دقیق برنامه‌ها، شاهد بازگشت تدریجی حیات به بختگان و طشک باشیم؛ چرا که نجات این تالاب‌ها، نجات بخشی از هویت طبیعی و زیست‌محیطی استان فارس و کشور است.

کد مطلب 6872510

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