به گزارش خبرگزاری مهر ،مسعود نوشادی با اشاره به روند اقدامات انجامشده برای صیانت از این دو زیستبوم حیاتی، گفت: احیای بختگان و طشک نیازمند اجرای دقیق، هماهنگی بینبخشی و پیگیری مستمر است.
رئیس بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز با بیان اینکه تالابهای بختگان و طشک از مهمترین زیستبومهای آبی کشور و دومین دریاچه داخلی ایران بهشمار میروند، گفت: این تالابها سالهاست تحت فشار برداشتهای نامتوازن از منابع آب، توسعههای ناهماهنگ بالادست و ورود آلایندهها قرار گرفتهاند؛ با این حال، طی سالهای اخیر، مجموعهای از مطالعات علمی و اقدامات اجرایی با محوریت دانشگاه شیراز و همکاری دستگاههای مسئول استان فارس برای احیای آنها دنبال شده است.
نوشادی با اشاره به مطالعات گسترده انجامشده در حوزههای هواشناسی، هیدرولوژی، هیدروژئولوژی، زمینشناسی، بیلان آب، مهندسی رودخانه، رسوب و ریزگرد افزود: بر پایه این مطالعات، نقشه راه احیای تالابهای بختگان و طشک با همکاری دستنگاه هایی اجرایی استان فارس تدوین و مسیر مشخصی برای اقدام دستگاههای اجرایی ترسیم شد. این نقشه راه در سال گذشته تبدیل به یک سند ملی شد.
وی افزود: خوشبختانه با همافزایی میان دانشگاه شیراز، سازمان حفاظت محیط زیست استان فارس، استانداری، جهاد کشاورزی، شرکت آب منطقهای، منابع طبیعی و سایر نهادهای مسئول، این برنامه وارد مرحله اجرا و پایش شده است.
این استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز با تأکید بر نقش دبیرخانه ستاد احیای تالابها در دانشکده کشاورزی این دانشگاه، اظهار داشت: وظیفه اصلی ما امروز، نظارت بر اجرای دقیق مصوبات، ارزیابی عملکرد دستگاهها، بازنگری مستمر اقدامات براساس سند ملی نقشه راه احیای تالاب های بختگان و طشک است. به همین منظور تاکنون دوازده جلسه عمومی و تخصصی با حضور مدیران و کارشناسان دستگاههای مرتبط برگزار شده و بازدیدهای میدانی متعددی نیز از عملکرد نهادهای اجرایی انجام گرفته است.
وی ادامه داد: تأمین حقابه زیستمحیطی، مدیریت مصرف آب در حوضه بالادست، کنترل منابع آلاینده و همچنین هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، از ارکان اصلی احیای این تالابهاست. احیای بختگان و طشک یک پروژه مقطعی نیست؛ بلکه فرایندی مداوم، علمی و بینبخشی است که نیازمند تعهد و پیگیری مستمر همه دستگاههاست.
دبیر اجرایی ستاد احیای تالابهای بختگان و طشک در پایان تصریح کرد: امید ما این است که با استمرار این همکاریها و اجرای دقیق برنامهها، شاهد بازگشت تدریجی حیات به بختگان و طشک باشیم؛ چرا که نجات این تالابها، نجات بخشی از هویت طبیعی و زیستمحیطی استان فارس و کشور است.
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