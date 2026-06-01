به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقابراری ظهر سه شنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان سمنان در استانداری با تأکید بر اینکه ساماندهی امور جوانان تنها به موضوع ازدواج محدود نمیشود، بیان کرد: تمامی مسائل و نیازهای جوانان در حوزههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و آموزشی باید در قالب این ستاد مورد توجه قرار گیرد و برای هر یک برنامهریزی متناسب انجام شود.
وی با اشاره به اهمیت موضوع ازدواج و جوانی جمعیت افزود: هرچند مشکلات اقتصادی و شرایط ناشی از تورم در سال های اخیر بر روند ازدواج جوانان در سراسر کشور تأثیرگذار بوده است، اما جایگاه استان سمنان در برخی شاخصهای مرتبط با ازدواج و جوانی جمعیت نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی است از اینرو باید با کمک دانشگاهها، پژوهشگران و رسانهها، دلایل این وضعیت شناسایی و برای رفع آن راهکارهای عملیاتی ارائه شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با بیان اینکه بخشی از اقدامات در حوزه جوانی جمعیت در سطح ملی و بخشی دیگر در سطح استانی، شهرستانی و محلهای قابل اجراست، تصریح کرد: ظرفیتهای مردمی و اجتماعی فراوانی در استان وجود دارد که باید برای حمایت از جوانان و تسهیل ازدواج به کار گرفته شود و خیران، صاحبان مشاغل، فعالان اجتماعی و معتمدان محلی میتوانند در قالب یک شبکه منسجم در کنار دستگاههای اجرایی نقشآفرینی کنند.
آقا براری با تأکید بر اهمیت فعالسازی ظرفیتهای محلهمحور خاطرنشان کرد: در بسیاری از محلات افراد و گروههایی حضور دارند که میتوانند بخشی از نیازهای جوانان را در حوزه اشتغال، خدمات، مشاوره و حمایتهای اجتماعی تأمین کنند و شناسایی این ظرفیتها و ایجاد ارتباط میان آنها میتواند زمینه حمایت مؤثرتر از جوانان و تشکیل خانواده را فراهم کند.
وی همچنین بر ضرورت ترویج فرهنگ «ازدواج آسان، آگاهانه، بهنگام و پایدار» تأکید کرد و گفت: دانشگاهها و مراکز آموزشی از مهمترین بسترهای ارتباط با جوانان هستند و باید از این ظرفیت برای آگاهیبخشی، مشاوره و ترویج سبک زندگی مبتنی بر تشکیل خانواده استفاده شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان در بخش دیگری از سخنان خود از اقدامات ادارهکل ورزش و جوانان استان در حوزه جوانان قدردانی کرد و افزود: برنامههای اجراشده در مناسبت های مختلف بهویژه در هفته ازدواج و جوانی جمعیت، آثار مثبتی به همراه داشته و لازم است این روند با همکاری دستگاههای مختلف ادامه پیدا کند.
آقا براری همچنین از همکاری و همراهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج و سایر نهادهای همکار در اجرای برنامههای اجتماعی و فرهنگی مرتبط با جوانان تقدیر کرد و گفت: استفاده از ظرفیت این مجموعهها میتواند به تحقق اهداف حوزه جوانی جمعیت و حمایت از خانوادهها کمک شایانی کند.
وی با اشاره به ضرورت پیگیری تسهیلات ازدواج، ارتقای دانش مشاوران خانواده و حمایت از سازمانهای مردمنهاد فعال در حوزه جوانان اظهار داشت: دستگاههای عضو ستاد باید با هماهنگی بیشتر، زمینه بهرهمندی جوانان از خدمات حمایتی و مشاورهای را فراهم کنند و موانع موجود در مسیر ازدواج و تشکیل خانواده را کاهش دهند.
