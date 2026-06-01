  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶

سلامی: حضور گسترده مردم در راهپیمایی غدیر تداوم اراده ملت ایران است

سلامی: حضور گسترده مردم در راهپیمایی غدیر تداوم اراده ملت ایران است

رییس هیأت عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان گفت: حضور گسترده مردم در راهپیمایی غدیر، تداوم اراده ملت رشید ایران در برابر تجاوزات دشمن و ارسال پیام انسجام ملی و دلبستگی به ارزش‌ها است.

شمس اله سلامی، رییس هیأت عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر با دعوت از مردم برای حضور در راهپیمایی ۱۰ کیلومتری عید غدیر، نوشت: حضور گسترده مردم در این آیین معنوی، تداوم اراده ملت رشید ایران در برابر تجاوز دشمن صهیونی – آمریکایی و ارسال پیام انسجام ملی و دلبستگی عمیق جامعه ایرانی به ارزش‌های اصیل اسلامی و انقلابی است؛ همان روحیه‌ای که در روزهای سخت همواره پشتوانه عزت، اقتدار و پایداری این سرزمین بوده است.

متن پیام بدین شرح است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم الرحیم

مَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَهَذَا عَلِیٌّ مَوْلاَهُ

عید سعید غدیر خم، عید ولایت، امامت و استمرار نور هدایت الهی، فرصتی بزرگ برای بازخوانی پیام بلند عدالت، حقیقت، مردمداری و صیانت از کرامت انسانی در سیره نورانی امیرالمؤمنین حضرت علی علیه‌السلام است. غدیر، تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه منشوری جاودان برای زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان و نمادی روشن از پیوند دین، ولایت، مسئولیت‌پذیری و خدمت به مردم است.

در این روز بزرگ، با گرامی‌داشت مقام والای مولای متقیان حضرت علی علیه‌السلام، یاد و نام فرزند صالح و خلف ایشان امام شهدا حضرت آیت ا... سید علی خامنه ای را به بزرگی می ستاییم و بر خود فرض می‌دانیم که بیش از پیش از مکتب ایشان در مسیر عدالت‌ورزی و مسئولیت‌پذیری الهام بگیریم؛ ارزش‌هایی که می‌تواند چراغ راه همه خدمتگزاران نظام اسلامی، به‌ویژه خانواده بزرگ صنعت بیمه و همکاران پرتلاش صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان باشد.

اینجانب ضمن تبریک فرا رسیدن عید بزرگ غدیر به ملت شریف ایران، به‌ویژه فعالان صنعت بیمه، همکاران ارجمند و همه خادمان عرصه خدمت، از عموم مردم عزیز به ویژه همکارانم دعوت می‌کنم با حضور پرشور و معنوی خود در راهپیمایی و مراسم باشکوه ۱۰ کیلومتری عید غدیر، بار دیگر جلوه‌ای از محبت، وحدت، ایمان و ارادت خود را به ساحت ولایت و امامت به نمایش بگذارند.

بی‌تردید، حضور گسترده مردم در این آیین معنوی، تداوم اراده ملت رشید ایران در برابر تجاوز دشمن صهیونی – آمریکایی و ارسال پیام انسجام ملی و دلبستگی عمیق جامعه ایرانی به ارزش‌های اصیل اسلامی و انقلابی است؛ همان روحیه‌ای که در روزهای سخت همواره پشتوانه عزت، اقتدار و پایداری این سرزمین بوده است.

امیدوارم همگان با تمسک به سیره امیرالمؤمنین علیه‌السلام و پیروی از راه امام شهیدمان در مسیر خدمت صادقانه و پاسداری از کشور عزیزمان ایران، موفق و سربلند باشند.

شمس اله سلامی

رییس هیأت عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان

کد مطلب 6847087
علی فروزانفر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها