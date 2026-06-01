برگزاری موج ۹۳ اجتماع نحن منتقمون در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامههای هفتگی و حرکتهای مستمر استکبارستیزی، نود و سومین موج از اجتماع بزرگ و منسجم مردمی با عنوان «نحن منتقمون» با حضور اقشار مختلف مردم شریف و ولایتمدار در کلانشهر کرمانشاه شکل میگیرد. این مجموعه برنامهها که به هفته چهاردهم از روند اجرایی خود رسیده است، به عنوان نمادی از پایداری ترویج میشود.
بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته و هماهنگیهای بهعملآمده با تشکلهای فرهنگی و مذهبی، این رویداد حماسی شامگاه دوشنبه راس ساعت ۲۱ آغاز خواهد شد و پیشبینی میشود با استقبال گسترده و پرشور جوانان انقلابی و خانوادههای معظم شهدا مواجه گردد.
مسیر اصلی پیشبینی شده برای این راهپیمایی و حرکت نمادین، از تقاطع چهارراه سنگر به سمت چهارراه ارشاد تعیین شده است. حاضران در این پویش مردمی با پیمودن این مسیر، بار دیگر میثاق والای خود را با آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی و جبهه جهانی مقاومت به نمایش میگذارند.
این گردهماییها با هدف زنده نگه داشتن یاد و راه شهدای مقتدر کشور شکل گرفته است، به عنوان یکی از نمادهای اصلی پویایی فرهنگی و پایمردی اهالی شریف کرمانشاه در مواجهه با توطئههای دشمنان اسلام به شمار میرود.
در پایان این مراسم، پس از خروش مردمی در خیابانهای منتهی به چهارراه ارشاد،حاضران با سر دادن شعارهای انقلابی، بر تداوم راه شهدا، حفظ هویت مذهبی دیار کرمانشاه و پایداری در مسیر آرمانهای والای اسلام تاکید خواهند کرد.
