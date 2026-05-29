برگزاری نودمین اجتماع مردمی "نحن منتقمون" در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، در تداوم حرکت‌های حماسی، خودجوش و مقتدرانه قشرهای مختلف مردم انقلابی و ولایت‌مدار غرب کشور، نودمین اجتماع بزرگ مردمی تحت عنوان «نحن منتقمون» در راستای پاسداشت آرمان‌های جبهه مقاومت و استکبارستیزی، شامگاه امشب جمعه ۸ خردادماه سال ۱۴۰۵ در کلانشهر کرمانشاه برپا خواهد شد.

این آیین معنوی و پرشور که در قالب برنامه‌های پایانی هفته سیزدهم این حرکت مستمر مردمی پایه‌ریزی شده، امشب با یک بخش ویژه معنوی همراه است؛ به طوری که حاضران در تجمع، هم‌گام با سر دادن شعارهای انقلابی، آیین باشکوه و مخلصانه اقامه نماز استغاثه به ساحت مقدس حضرت ولی‌عصر (عج) را برای نصرت جبهه حق و تعجیل در فرج برگزار خواهند کرد.

بر اساس اعلام ستاد برگزاری این حرکت خودجوش، این مراسم راس ساعت ۲۱:۰۰ امشب با حضور پرشور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جوانان غیور و آحاد مردم شریف کرمانشاه آغاز می‌شود. مسیر حرکت زائران و شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی و تجمع حماسی، از مبدا پارک معلم به سمت چهارراه امیرکبیر تعیین شده است.

یادآور می‌شود سلسله اجتماعات مردمی «نحن منتقمون» در استان کرمانشاه به عنوان یک جریان پویای اجتماعی و رسانه‌ای، هفته‌های متوالی است که با محوریت نسل جوان و همگام با تحولات روز منطقه، با هدف حفظ انسجام ملی، تقویت روحیه پایداری و تجدید میثاق با آرمان‌های مطهر شهدای گران‌قدر امنیت و مقاومت برگزار می‌گردد.