ادعای جدید ترامپ: توافق با ایران ممکن است هفته آینده حاصل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، درحالی که مقامات ایران تاکید دارند که خواسته‌های آمریکا در جریان مذاکرات مدام تغییر می‌کند دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در گفت‌وگو با ای‌بی‌سی مدعی شد: دستیابی به توافق با ایران برای تمدید آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز ممکن است «طی هفته آینده» نهایی شود.

در شرایطی که رئیس جمهوری آمریکا، تغییر نظام جمهوری اسلامی را هدف خود اعلام کرده بود اکنون که از نظر نظامی شکست خورده، مدعی شد: یک توافق صلح با ایران می‌تواند حتی از یک پیروزی نظامی هم بهتر باشند.

رئیس جمهوری آمریکا که پیش از این، تمدن ایران را به نابودی تهدید کرده بود حالا که به بن‌بست رسیده، مدعی شد: کار ساده‌ای نیست. شما درباره یک کشور واقعا بزرگ صحبت می‌کنید، آنها یک کشور بسیار بزرگ هستند که می‌خواهد توافق کند. خصومت واقعا فوق‌العاده‌ای وجود دارد.

باوجودی که مقامات ایران به علت بدعهدی های واشنگتن تاکید دارند که در جریان مذاکرات تحت تاثیر تبلیغات روانی و رسانه‌ای رییس‌جمهور آمریکا قرار نمی‌گیرند و هیچ امتیاز نامتوازنی به آمریکا نخواهند داد، ترامپ این‌گونه وانمود کرد که در مذاکرات دست بالا دارد و دراینباره مدعی شد «باید چند امتیاز بیشتر از آنها بگیرم.»

یک منبع آگاه درباره آخرین وضعیت بررسی متن تفاهم‌نامه احتمالی ایران و آمریکا برای پایان جنگ به خبرنگار مهر، گفت: متن نهایی ایران همچنان در حال گفتگو در تهران است و هنوز پاسخی ارسال نشده است.

وی افزود: سابقه بدعهدی آمریکا و بدبینی تاریخی موجب شده است که ایران بسیار سخت‌گیرانه به موضوع بنگرد.

این فرد نزدیک به هیئت مذاکراتی ایران تصریح کرد: ایران مبتنی بر تجربیات قبلی، به دنبال کسب انتفاع واقعی است.