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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۰

کشف بیش از ۳۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در خاش

کشف بیش از ۳۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در خاش

خاش- فرمانده انتظامی خاش از کشف بیش از ۳۲هزار لیتر گازوئیل قاچاق در این شهرستان به ارزش تقریبی ۳۰میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا نورا صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: ماموران پلیس شهرستان خاش در راستای طرح مبارزه با قاچاق سوخت هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خاش افزود: ماموران پلیس در بازرسی از این خودرو مقدار ۳۲هزار لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده های نفتی از نوع گازوئیل به ارزش تقریبی ۳۰میلیارد ریال کشف که در این رابطه یک دستگاه کامیون توقیف، یک نفر متهم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6847733

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