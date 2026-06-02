کشف بیش از ۳۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در خاش

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا نورا صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: ماموران پلیس شهرستان خاش در راستای طرح مبارزه با قاچاق سوخت هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خاش افزود: ماموران پلیس در بازرسی از این خودرو مقدار ۳۲هزار لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده های نفتی از نوع گازوئیل به ارزش تقریبی ۳۰میلیارد ریال کشف که در این رابطه یک دستگاه کامیون توقیف، یک نفر متهم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.