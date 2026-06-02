لپ تاپ های جدید ایسوس رونمایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این محصولات شامل یک مدل قابل تبدیل «اکسپرت بوک» جدید و یک نسخه لپ تاپ تجاری «اکسپرت بوک» همراه سه مدل جدید «زن بوک ۱۴» با پردازنده های اینتل، ای ام دی و اسنپ دراگون کوالکام بودند.

نکته جالب آنکه مدل «زن بوک ۱۴» با قابلیت انتخاب میان سه پردازشگر و دو نوع ویندوز ۱۱ ارائه می شود. UX۳۴۰QA یک ویندوز ۱۱ مدل ARM ۶۴ با پردازشگر X X۱ ۲۶ ۱۰۰ همراه هشت هسته و هشت رشته است. دستگاه نمایشگر او ال ای دی با وضوح ۱۹۲۰ در ۱۲۰۰ با رفرش ریت ۶۰ هرتز، ۱۶ گیگابایت حافظه داخلی و ۵۱۲ گیگابایت حافظه ذخیره دارد. این مدل با وزن ۲.۴۳ پوند سبکترین لپ تاپ میان دستگاه های گفته شده به حساب می آید. دلیل اصلی کاهش وزن نیز نیاز به باتری کوچک تر است.

دو مدل دیگر UX۳۴۰AA و UX۳۴۸۰GA هستند. UX۳۴۸۰GA مجهز به تراشه Ryzen AI ۹ HX۴۷۵ با ۱۲ هسته و کارت گرافیکی AMD Radeon با ۲۴ گیگابایت حافظه داخلی و ۵۱۲ گیگابایت حافظه ذخیره سازی در کنار یک نمایشگر او ال ای دی با وضوح ۱۹۲۰ در ۱۲۰۰ دارد.

مدل UX۳۴۰AA یک پردازشگر «اینتل کور اولترا ۹» با ۱۶ هسته، ۲۴ گیگابایت حافظه داخلی و ۵۱۲ گیگابایت حافظه ذخیره دارد. نمایشگر این لپ تاپ او ال ای دی با وضوح ۲۸۸۰ در ۱۸۰۰ است. وزن هر دو مدل ۲.۶۵ پوند است. قیمت و زمان عرضه هر سه مدل «زن بوک ۱۴ «در آینده اعلام می شود.

از سوی دیگر دستگاه «اکسپرت بوک بی ۵ فلیپ جی ۲» یک لپ تاپ با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه است که در حالت های تبلت، وارونه و نمایشگر ایستاده کار می کند. رایانه مذکور با دو دوربین و یک قلم MPP۲.۰ همراه یک محفظه اختصاصی داخلی تعبیه‌شده درون بدنه لپ‌تاپ برای نگهداری و شارژ است. فقط ۱۵ ثانیه شارژ به کاربر امکان می دهد ۶۰ دقیقه از دستگاه استفاده کند. در این لپ تاپ پردازشگر جدید «کور ۷ ۳۵۰» اینتل در کنار ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی و یک ترابایت حافظه ذخیره به کار رفته است. یک بار شارژ دستگاه برای استفاده یک روز کافی است و البته دستگاه قابلیت شارژ سریع نیز دارد.