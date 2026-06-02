به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ، کمیسیون اروپا در حال بررسی طرح‌هایی است که به کشورهای عضو اجازه می‌دهد برای مقابله با پیامدهای افزایش هزینه‌های انرژی، انعطاف مالی بیشتری دریافت کنند.

بر اساس این گزارش که دوشنبه شب به نقل از منابع آگاه منتشر شد، پیشنهاد مورد بررسی شاخه اجرایی اتحادیه اروپا به دولت‌های عضو اجازه می‌دهد حدود ۰.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای حمایت از بخش انرژی، خارج از چارچوب مالی معمول اتحادیه اروپا، هزینه کنند.

خبرگزاری رویترز اعلام کرده است که تاکنون نتوانسته این گزارش بلومبرگ را به طور مستقل تأیید کند.

افزایش بهای انرژی در اروپا در شرایطی رخ داده که تنش‌های ژئوپلیتیکی و اختلال در مسیرهای اصلی تأمین انرژی، به‌ویژه در منطقه خاورمیانه، فشار قابل توجهی بر بازارهای جهانی نفت و گاز وارد کرده است. این وضعیت به شکل غیرمستقیم به اروپا منتقل شده و هزینه واردات انرژی برای کشورهای اروپایی را افزایش داده است.

اگرچه اتحادیه اروپا وابستگی مستقیم محدودی به نفت خلیج فارس دارد، اما افزایش ریسک در عرضه جهانی موجب رشد قیمت انرژی در بازارهای بین‌المللی شده و همین مسئله قیمت سوخت و برق در اروپا را تحت تأثیر قرار داده است.

در بازار گاز طبیعی و ال‌ان‌جی نیز رقابت میان اروپا و دیگر خریداران جهانی برای تأمین محموله‌های جایگزین شدت گرفته و این موضوع فشار بیشتری بر ذخایر و قیمت‌ها وارد کرده است.

افزایش هزینه‌های انرژی در نهایت به رشد دوباره تورم در اقتصادهای اروپایی منجر شده و برخی دولت‌های عضو را به سمت اجرای سیاست‌های حمایتی و درخواست انعطاف مالی بیشتر سوق داده است؛ روندی که نشان می‌دهد انرژی بار دیگر به یکی از محورهای اصلی چالش‌های اقتصادی اتحادیه اروپا در شرایط بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی تبدیل شده است.