به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره بازی های آسیایی طی روزهای ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر به میزبانی ژاپن و در ناگویا برگزار می شود. ناگویا سومین شهر ژاپنی است که بعد از توکیو (۱۹۵۸) و هیروشیما (۱۹۹۴) میزبان بازی های آسیایی می شود اما با شرایطی متفاوت از دو میزبانی قبل ژاپنی ها در این بازی ها.

حذف «دهکده» از بازی های آسیایی برای صرفه جویی در هزینه ها

در مجموع چگونگی برگزاری این دوره بازی‌های آسیایی کمتر شباهتی با فلسفه همیشگی ادوار گذشته و حتی المپیک دارد چراکه بر خلاف «سنت همیشگی» در رابطه با رویدادهای چند رشته ای، بازی های ۲۰۲۶ ناگویا فاقد «دهکده» است و بر همین اساس قرار است ورزشکاران در هتل و کشتی کروز و بعضا کانکس مستقر شوند.

برگزارکنندگان ژاپنی بازی های آسیایی ۲۰۲۶ صرفا به خاطر «مسائل مالی» چنین تصمیمی اتخاذ کردند. طبق یکی از آمارهای ارائه شده، اجرای پروژه ساخت و ساز دهکده رقمی معادل ۳۰ میلیارد ین (۱۸۲ میلیون پوند / ۲۲۴ میلیون دلار / ۲۰۷ میلیون یورو) بار مالی برای ژاپنی ها به همراه داشت؛ رقمی که برای نخستین بار در تاریخ بازی های آسیایی منجر به «حذف کامل» دهکده شد چرا که «رویکرد غیرمعمول» جایگزین شده مبنی بر استفاده از کشتی و هتل و واحدهای کانتینری به مراتب «ارزان تر» از ساخت یک دهکده سنتی بود.

ژاپنی ها با وجود مواجه با چالش هایی مانند امنیت و خدمات رسانی در این نوع میزبانی تاریخی و حتی همزمانی با فصل طوفان، از ایده نو خود کوتاه نیامدند تا به «کاهش هزینه ها» برای سومین میزبانی‌شان در بازی های آسیایی کمک کنند.

برگزارکنندگان بیستمین دوره بازی های آسیایی به خاطر بار مالی بالا و صرفه جویی در هزینه، از اجرای پروژه «دهکده» امتناع کردند

هزینه چالش انگیز اعزام به ژاپن برای ایران

البته «چالش های مالی» و هزینه های بالای بازی های آسیایی صرفا معطوف به میزبان و برگزارکنندگانش نمی شود کمااینکه میزبانی ژاپن به عنوان یک «کشور گران قیمت» که به طور معمول «هزینه های زندگی» در آن بالاست، «هزینه اعزام» کاروان به آن را هم برای برخی کشورها بالا و چالش انگیز کرده است.

آخرین تجربه «اعزام کاروان» از ایران به ژاپن مربوط به بازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو می شود، در این فاصله زمانی اما عدم تعادل مطلوب میان کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی، زخم همیشگی بر اقتصاد کشور را به قدری عمیق تر کرد که هزینه اعزام پیش رو را بسیار درشت کرده است به خصوص که همزمان با میزبانی ناگویا، رقابت ورزشکاران در برخی رشته های بازی های آسیایی مانند شنا و سوارکاری در توکیو برگزار می شود؛ پایتخت و مرکز اقتصادی ژاپن که از فهرست «شهرهای گران» جهان دور نیست و ایران هم در این شهر نماینده خواهد داشت.

هزینه اعزام هر ورزشکار چقدر می شود؟

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده که هزینه بلیت سفر به ژاپن به طور میانگین ۶۰۰ میلیون تومان است، اقامت روزانه در شهرهای محل برگزاری بازی های آسیایی هم به طور میانگین ۵۰ تا ۶۰ دلار هزینه دارد. این ارقام با توجه به مدت زمان اقامت - قبل از آغاز مسابقات تا زمان پایان و بازگشت به کشور- هزینه اعزام هر ورزشکار را به طور میانگین ۱.۵ میلیارد تومان کرده است. موضوعی که محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک در نشست اخیر کارگروه ورزش حزب موتلفه اسلامی هم به آن اشاره داشت.

این در حالی است که معمولا ترکیب کاروان ایران در بازی های آسیایی گسترده است کمااینکه برای دوره پیشین این بازی ها هم ۲۸۶ ورزشکار (۲۰۸ مرد و ۷۸ زن) عازم هانگژو شدند. همین موضوع یعنی تعدد نمایندگان ایران در بازی های آسیایی، رقم نهایی برای اعزام کاروان به ژاپن را به نوعی سرسام آور می کند.

هزینه های لازم برای اعزام، کاروان ایران در بازی های آسیایی را «گران قیمت» تر از همیشه کرده است

رایزنی هایی که بار مالی دارد

کمیته ملی المپیک سال گذشته آمادگی اولیه خود را برای اعزام ۵۰۰ ورزشکار به برگزارکنندگان بازی‌های آسیایی اعلام کرد و همین چند هفته پیش هم فهرست اولیه کاروان ایران (لانگ لیست) را با معرفی حدود ۳۰۰ ورزشکار و مربی نهایی کرد. البته برای این دوره بازی های آسیایی، سه شاخص شانس مدال آوری، حمایتی و کسب سهمیه المپیک مبنای اعزامِ قطعی قرار گرفته است.

بر اساس این رویکرد، از این اعداد و ارقام تعداد قابل توجهی ریزش خواهند کرد تا ترکیب مسافران ناگویا نهایی شود. شاید هم با نظر کمیته ملی المپیک تعداد ورزشکاران و مربیان این ترکیب نزدیک به ترکیب هانگژو بسته شود البته اگر برخی رایزنی ها و ارتباطات خارج از کمیته منجر به اضافه شدن نفرات جدید نشود که خود بار مالی دوچندانی به کاروان جدید ورزش ایران تحمیل خواهد کرد.

تاکید وزیر ورزش بر حضور پُرجمعیت در بازی های آسیایی و شکستن رکورد طلا

کاروانی «گران قیمت» برای ورزش ایران

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده طبق برآورد اولیه رقمی حدود «یک همت» هزینه کاروان ورزش ایران برای حضور در بازی های آسیایی ۲۰۲۶ می شود؛ رقمی که این کاروان را «گران قیمت ترین کاروان» در تاریخ ورزش ایران تا به امروز خواهد کرد. با این حال وزیر ورزش در یکی از صحبت های اخیر تاکید داشت که باید پرجمعیت تر از همیشه در بازی های آسیایی شرکت داشته باشیم.

یک همت برای چند طلا؟

در شرایطی که به خاطر دو جنگ اخیر، بازسازی اقتصاد کشور با چالش های مضاعفی روبرو شده است، این «اعزام گران قیمت» پیش روی ورزش ایران قرار دارد. اعزامی که احمد دنیامالی در اولین روزهای تصدی وزارت ورزش مطالبه ۲۵ مدال طلا از آن را داشت اما در نشست های اخیرش با روسای فدراسیون ها، به این اشاره داشته که دستیابی به ۱۶ - ۱۵ مدال طلا نتیجه ارزیابی کارشناسان در کمیته ملی المپیک و وزارت است و در عین حال تاکید داشته که با تلاش مضاعف می توان بیشتر از ارزیابی کارشناسان، طلا گرفت.

به هر حال «شاخص اصلی» در ارزیابی عملکرد کاروان ورزش ایران در هر یک از بازی های آسیایی و المپیک (پاراآسیایی و پارالمپیک) مدال طلا است و تعداد این رنگ مدال هاست که کارنامه مدیران را عیان می کند، به ورزش ایران هویت می بخشد و جایگاه آن را در آسیا و جهان مشخص می کند.