افزایش دمای هوا در کرمانشاه تا پایان هفته

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت جوی استان کرمانشاه اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های هواشناسی، هوای استان طی امروز و فردا (دوشنبه) عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد نیز پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این احتمال وجود دارد که از عصر امروز تا صبح فردا، وزش باد زمینه نفوذ غبار رقیق به جو استان را فراهم کند، هرچند شدت این پدیده قابل توجه نخواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: در صورت نفوذ غبار، این پدیده در ساعات ابتدایی روز دوشنبه و مطابق شرایط معمول، در مناطق مرزی استان نمود و تأثیر بیشتری خواهد داشت.

زورآوند ادامه داد: بررسی‌های هواشناسی نشان می‌دهد از روز سه‌شنبه تا پایان هفته، پدیده جوی قابل توجهی برای سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود و شرایط جوی در اغلب مناطق پایدار خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین تغییرات جوی در روزهای آینده مربوط به روند افزایشی دمای هوا خواهد بود که به تدریج در نقاط مختلف استان محسوس می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان از شهروندان خواست با توجه به افزایش دما در روزهای پایانی هفته، توصیه‌های لازم برای مدیریت مصرف آب و انرژی را مدنظر قرار دهند.