نفوذ غبار و باد نسبتاً شدید به جو کرمانشاه

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح آخرین تحلیل از نقشه‌های پیش‌یابی و الگوهای هواشناسی استان پرداخت و اظهار کرد: بررسی داده‌های علمی نشان می‌دهد که هوای استان تا ظهر فردا (شنبه) نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و در بعضی ساعات با وزش باد مواجه می‌شویم که این وزش باد در پاره‌ای از نقاط به بازه نسبتاً شدید نیز خواهد رسید.

وی از شکل‌گیری پدیده گردوخاک در منطقه خبر داد و افزود: به دلیل وزش باد، ایجاد گردوخاک محلی و به تدریج نفوذ غبار به جو استان کرمانشاه پیش‌بینی می‌شود. این توده غبار، مطابق با الگوهای معمول جغرافیایی، در شهرستان‌ها و مناطق مرزی استان نمود و غلظت بیشتری خواهد داشت که می‌تواند کیفیت هوا و دید افقی را تحت تأثیر قرار دهد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به احتمال وقوع بارش‌های رگباری تصریح کرد: شرایط ناپایدار حاکم بر جو منطقه سبب می‌شود که برای امروز، در پاره‌ای از نقاط به ویژه در مناطق واقع در نیمه شرقی و نواحی شمالی استان، شاهد رگبارهای موقت و پراکنده باران باشیم.

زورآوند به وضعیت آسمان استان در روزهای آغازین هفته آینده اشاره کرد و یادآور شد: به دنبال عبور این شرایط ناپایدار، از روز یکشنبه تا اواسط هفته آینده، وضعیت جوی به نسبت آرام‌تری برقرار خواهد شد و در این بازه زمانی، وزش باد موضعی و رشد ابر در بعضی از ساعات، مهم‌ترین پدیده‌های جوی قابل انتظار در سطح استان خواهند بود.

این مقام مسئول در پایان با تبیین نوسانات ترمومتری آسمان کرمانشاه خاطرنشان ساخت: از نظر وضعیت دمایی، نمودارها نشان می‌دهند که دمای هوا برای امروز روند افزایشی خواهد داشت؛ اما در روزهای شنبه و یکشنبه به طور نسبی فروکش کرده و خنک‌تر می‌شود. در ادامه هفته و از روز دوشنبه به بعد، دمای هوا مجدداً با روندی آرام و تدریجی افزایش می‌یابد.