  1. اقتصاد
  2. کار و تعاون
۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰

وزیر کار: چشم‌انداز آموزش در کشور باید ترکیب نظریه و عمل باشد

وزیر کار: چشم‌انداز آموزش در کشور باید ترکیب نظریه و عمل باشد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از پردیس توانمندسازی کودکان کار و در معرض آسیب‌های اجتماعی شهر تهران تاکید کرد: چشم‌انداز آموزش در کشور باید ترکیب نظریه و عمل باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از پردیس توانمندسازی کودکان کار و در معرض آسیب‌های اجتماعی شهر تهران بر نقش مردم و خیرین در پیشبرد امور اجتماعی و آموزشی کشور تأکید کرد.

وی گفت: در شرایطی که دنیا سعی دارد ما را به سمت ابهام ببرد و جریان اصلی زندگی را مختل کند در میدان حضور مردم نه تنها توقف و تردیدی نمی‌بینیم بلکه مردم با انرژی و توان مضاعف کارهای زیبایی را به نمایش می‌گذارند.

وی افزود: ما دیروز توفیق داشتیم در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور حضور یابیم و آنجا دوره آمادگی المپیاد جهانی مهارت که قرار است در شانگهای برگزار شود در حال برگزاری است. برای نخستین بار، سه ماه پیش از برگزاری این مسابقات جهانی، دانش‌آموزان و جوانانی که برای حضور در این رقابت‌ها آماده می‌شوند در کنار مربیان خود حضور داشتند و آموزش می‌دیدند تا بتوانند رتبه‌های بهتری کسب کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: امروز نیز توفیق داریم در مدرسه صبح رویش حضور یابیم و در این مدرسه‌ خیرین تلاش می‌کنند زندگی بهتری را برای دانش‌آموزان فراهم کنند.

میدری با تأکید بر نقش خیرین در توسعه آموزش گفت: اقداماتی که شاید در توان دولت نباشد را خیران محقق می‌ کنند. دولت باید حداقل‌ها را تأمین کند و به سمت فراهم کردن آموزش برابر برای همه حرکت کنیم و ایجاد الگوهای نخبه‌پروری از وظایف دولت خارج می‌شود مگر اینکه بخواهیم مرزها را تغییر دهیم و به سمت نوآوری‌هایی حرکت کنیم که جنبه یادگیری برای همه کودکان جامعه داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های پژوهشی این مجموعه خاطرنشان کرد: این مجموعه یک مرکز تحقیقاتی دارد که استانداردهای مرسوم را تغییر می‌دهد. اینکه کلاس می‌تواند به شکل دیگری باشد، آموزش می‌تواند به شیوه‌ای متفاوت ارائه شود و آنچه درست یا غلط در طول زمان تثبیت شده، قابلیت تغییر داشته باشد از جمله موضوعاتی است که این مرکز به آن می‌پردازد ما به چنین الگوهایی بسیار نیاز داریم و این نشان می‌دهد می‌توان شکل‌های متفاوتی را نیز ایجاد کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: ما آرزوهایی داریم که نظام آموزشی به سمت ترکیب نظریه و عمل حرکت کند و فاصله‌هایی که اکنون میان این دو وجود دارد از بین برود.

وی تصریح کرد: کار مجموعه صبح رویش واقعاً شبیه یک آزمایشگاه است که فناوری را تغییر می‌دهد اینجا نیز می‌تواند فناوری آموزش را تغییر دهد و به ما کمک کند فهم خود را از بسیاری از مسائل دگرگون کنیم. این اقدامات مصداق واقعی شجره طیبه هستند که آثار و برکات آن در طول زمان باقی می‌ماند.

میدری اظهار کرد: امیدوارم دیگر شاهد نان‌آور کوچک در ایران نباشیم و بتوانیم مراکز بیشتری داشته باشیم که بر شیوه‌های متفاوت تعلیم و تربیت کار می‌کنند و نظام‌های آموزشی بهتری را برای کودکانمان فراهم می‌آورند، از اینکه این فرصت را برای ما به وجود می‌آورید تا یاد بگیریم، بسیار سپاسگزارم.

کد مطلب 6848153

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها