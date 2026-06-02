به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از پردیس توانمندسازی کودکان کار و در معرض آسیب‌های اجتماعی شهر تهران بر نقش مردم و خیرین در پیشبرد امور اجتماعی و آموزشی کشور تأکید کرد.

وی گفت: در شرایطی که دنیا سعی دارد ما را به سمت ابهام ببرد و جریان اصلی زندگی را مختل کند در میدان حضور مردم نه تنها توقف و تردیدی نمی‌بینیم بلکه مردم با انرژی و توان مضاعف کارهای زیبایی را به نمایش می‌گذارند.

وی افزود: ما دیروز توفیق داشتیم در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور حضور یابیم و آنجا دوره آمادگی المپیاد جهانی مهارت که قرار است در شانگهای برگزار شود در حال برگزاری است. برای نخستین بار، سه ماه پیش از برگزاری این مسابقات جهانی، دانش‌آموزان و جوانانی که برای حضور در این رقابت‌ها آماده می‌شوند در کنار مربیان خود حضور داشتند و آموزش می‌دیدند تا بتوانند رتبه‌های بهتری کسب کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: امروز نیز توفیق داریم در مدرسه صبح رویش حضور یابیم و در این مدرسه‌ خیرین تلاش می‌کنند زندگی بهتری را برای دانش‌آموزان فراهم کنند.

میدری با تأکید بر نقش خیرین در توسعه آموزش گفت: اقداماتی که شاید در توان دولت نباشد را خیران محقق می‌ کنند. دولت باید حداقل‌ها را تأمین کند و به سمت فراهم کردن آموزش برابر برای همه حرکت کنیم و ایجاد الگوهای نخبه‌پروری از وظایف دولت خارج می‌شود مگر اینکه بخواهیم مرزها را تغییر دهیم و به سمت نوآوری‌هایی حرکت کنیم که جنبه یادگیری برای همه کودکان جامعه داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های پژوهشی این مجموعه خاطرنشان کرد: این مجموعه یک مرکز تحقیقاتی دارد که استانداردهای مرسوم را تغییر می‌دهد. اینکه کلاس می‌تواند به شکل دیگری باشد، آموزش می‌تواند به شیوه‌ای متفاوت ارائه شود و آنچه درست یا غلط در طول زمان تثبیت شده، قابلیت تغییر داشته باشد از جمله موضوعاتی است که این مرکز به آن می‌پردازد ما به چنین الگوهایی بسیار نیاز داریم و این نشان می‌دهد می‌توان شکل‌های متفاوتی را نیز ایجاد کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: ما آرزوهایی داریم که نظام آموزشی به سمت ترکیب نظریه و عمل حرکت کند و فاصله‌هایی که اکنون میان این دو وجود دارد از بین برود.

وی تصریح کرد: کار مجموعه صبح رویش واقعاً شبیه یک آزمایشگاه است که فناوری را تغییر می‌دهد اینجا نیز می‌تواند فناوری آموزش را تغییر دهد و به ما کمک کند فهم خود را از بسیاری از مسائل دگرگون کنیم. این اقدامات مصداق واقعی شجره طیبه هستند که آثار و برکات آن در طول زمان باقی می‌ماند.

میدری اظهار کرد: امیدوارم دیگر شاهد نان‌آور کوچک در ایران نباشیم و بتوانیم مراکز بیشتری داشته باشیم که بر شیوه‌های متفاوت تعلیم و تربیت کار می‌کنند و نظام‌های آموزشی بهتری را برای کودکانمان فراهم می‌آورند، از اینکه این فرصت را برای ما به وجود می‌آورید تا یاد بگیریم، بسیار سپاسگزارم.