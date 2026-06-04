با پرچم ایران به مهمانی غدیر بیایید؛ این مراسم برای همه است

عباس سنجری گوینده و گزارشگر رادیو در گفتگو با خبرنگار مهر با دعوت از مردم برای شرکت در راهپیمایی روز غدیر عنوان کرد: به لطف خدا چندسالی است که میهمانی چندین کیلومتری غدیر در تهران برگزار می‌شود و من هم این توفیق را داشتم که هرسال در این مراسم حضور داشته باشم. وقتی شما با عشق در مسیر راهپیمایی عید غدیر قرار می‌گیرید، یک حس معنوی خاصی به شما دست می‌دهد. در طول مسیر، خیلی از هموطنانمان موکب‌های بسیار زیبایی تهیه می‌کنند. این موکب‌ها شامل برنامه‌های بسیار ویژه مذهبی، فرهنگی و هنری است و هر کسی با سلیقه خودش می‌تواند از این برنامه‌ها خرسند شود و در آن شرکت کند.

دعوت ویژه از کودکان و خانواده‌ها برای شرکت در راهپیمایی

وی ادامه داد: امسال هم ما در رادیو ایران، در خیابان انقلاب، مسیر خیابان ۱۲ فروردین، یک استیج مهیا کرده‌ایم تا در این مراسم به طور مستقیم و زنده با شنوندگان و هموطنان همراه باشیم. در رادیو ایران سعی ما بر این بوده است تا هنرمندان در این چند ساعتی که در مسیر راهپیمایی غدیر خم حضور دارند، برنامه‌های متنوع و شادی را اجرا کنند. بیشتر مواقع صدای ما از رادیو شنیده می‌شود و مخاطبان با تصویر ما آشنایی ندارند، وقتی برای اولین بار یک شنونده با چهره یک هنرمند رادیو مواجه می‌شود، می‌تواند برایش تجربه جذابی باشد.

این گوینده رادیو با اشاره به تجمعات شبانه اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های مراسم غدیر خم این است که موکب‌های هنری نیز برای بچه‌ها و کودکان در آن مهیا شده است. وقتی کودکان با خانواده‌هایشان در این مراسم شرکت می‌کنند می‌توانند به این موکب‌ها بروند و در برنامه‌های مختلف شرکت کنند. ما هم در اینجا با افراد مختلف از سنین متفاوت که در این میهمانی شرکت کرده‌اند مصاحبه می‌کنیم و صدای آنها را روی آنتن می‌بریم.

حضور با پرچم مقدس ایران

وی افزود: در طول جنگ رمضان، شب‌ها در میادین تجمع‌های فراوانی برقرار بود و در روز پنجشنبه هم راهپیمایی میهمانی عید غدیر می‌تواند منتهی به این تجمع‌های میدانی شبانه مردمی شود که بسیار مؤثر و زیبا خواهد بود. از هموطنانم دعوت می‌کنم تا در راهپیمایی جشن غدیر پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را نیز با خود داشته باشند تا جلوه‌ای دیدنی به این مراسم ببخشد.

سنجری در پایان گفت: من خودم همواره با خانواده‌ام در این مراسم شرکت می‌کنم و جمعیت حاضر در این راهپیمایی بسیار زیاد و قابل توجه است. افراد مختلف هرگونه که می‌توانند پیشکشی برای این مراسم می‌آورند؛ در برخی غرفه‌ها زنان هنرمند آش رشته می‌پزند، برخی نان‌های محلی تهیه می‌کنند و نوای سازهای محلی از برخی غرفه‌های دیگر شنیده می‌شود. این بسیار زیبا است و یک خانواده با هر سلیقه‌ای که دارد می‌تواند در این مراسم شرکت کند و از آن لذت ببرد. اینچنین نیست که این میهمانی تنها به یک قشر خاص تعلق داشته باشد. از همه آحاد جامعه دعوت می‌کنم تا در این مراسم شرکت کنند.