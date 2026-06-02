به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ علیان‌نژاد ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه مجتمع مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه در منطقه شمال شرق کشور که با حضور جمعی از فرماندهان، مسئولان، همرزمان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، به‌ویژه شهدای نیروهای مسلح، شهدای ارتش و شهدای ایران اسلامی، اظهار کرد: همه ما نسبت به شهدا وظیفه‌ای ویژه داریم و یاد و نام آنان باید همواره در مسیر خدمت و مسئولیت‌پذیری زنده بماند.

معاون تربیت و آموزش ارتش جمهوری اسلامی ایران از تلاش‌های صورت‌گرفته در منطقه شمال شرق کشور قدردانی کرد و افزود: یکی از مزایای استان خراسان و حضور در جوار بارگاه نورانی امام رضا علیه‌السلام، وجود ظرفیت‌های انسانی ارزشمند و نیروهای متخصص‌تر در این منطقه است. تجربه بازدید از یگان‌های مختلف نشان می‌دهد نیروهایی که در این محدوده خدمت می‌کنند، از وضعیت، آمادگی و انگیزه مطلوبی برخوردارند.

وی در ادامه با اشاره به تجربه‌های به‌دست‌آمده از جنگ‌ها و شرایط عملیاتی اخیر، مهم‌ترین ویژگی یک نیروی مؤثر را شجاعت دانست و تصریح کرد: اگر از من بپرسند پس از جنگ چه درسی گرفته‌ام و مهم‌ترین کاری که باید در اولویت قرار گیرد چیست، می‌گویم هیچ عاملی برای یک سرباز و نیروی رزمنده مهم‌تر از شجاعت نیست. اگر فردی شجاع نباشد، حتی اگر سایر ویژگی‌ها را هم داشته باشد، در لحظه خطر کارآمد نخواهد بود.

علیان‌نژاد با بیان اینکه شجاعت تنها یک ویژگی نظامی نیست، بلکه یک ویژگی بنیادین انسانی و خانوادگی است، اظهار کرد: اگر فرزند یک خانواده شجاع نباشد، نمی‌توان به‌طور کامل به او اعتماد کرد؛ زیرا انسانی که شجاعت ندارد، ممکن است دروغ بگوید، در لحظه خطر دیگران را تنها بگذارد و از مسئولیت فرار کند. در میدان نبرد نیز تعداد کسانی که ترک پست می‌کنند بسیار اندک است، اما همان تعداد اندک نشان می‌دهد که شجاعت چه جایگاهی در کارآمدی نیرو دارد.

معاون تربیت و آموزش ارتش جمهوری اسلامی ایران دومین عامل مهم پس از شجاعت را دینداری و معنویت‌محوری دانست و گفت: منظور از دینداری، معنویت واقعی و باور قلبی است. یک انسان باید به چیزی فراتر از شعار معتقد باشد. اگر سربازی به معنویت و باور درونی متکی نباشد، نمی‌توان مطمئن بود که در بزنگاه‌های دشوار از کشور و مردم دفاع کند.

وی میهن‌دوستی را عامل مهم دیگری در شخصیت یک سرباز دانست و افزود: هر سربازی باید بداند این سرزمین، وطن اوست و وظیفه دارد از آن محافظت کند. ما در میدان عمل جوانانی را دیدیم که با افتخار برای دفاع از خاک کشور ایستادند و معنای واقعی وطن‌دوستی را نشان دادند.

علیان‌نژاد در ادامه تخصص را چهارمین مؤلفه ضروری برای نیروهای مسلح برشمرد و تأکید کرد: شجاعت، دینداری و میهن‌دوستی بدون تخصص کافی نیست. امروز مهمات، امکانات و فرصت‌ها محدود است و باید هر تیر و هر اقدام به هدف بخورد. اینجا نقش تخصص مشخص می‌شود. البته تخصصی که همراه با شجاعت، معنویت و وطن‌دوستی نباشد، در میدان عمل نمی‌جنگد و کارایی لازم را ندارد.

معاون تربیت و آموزش ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تجربه حضور نیروها در مأموریت‌های مختلف و درس‌آموخته‌های عملیاتی، گفت: در میدان نبرد، گاهی تصمیم‌گیری در چند ثانیه سرنوشت‌ساز می‌شود. اگر نیرویی در لحظه خطر بداند کیست، چه مسئولیتی دارد و برای چه هدفی ایستاده است، درست عمل می‌کند؛ اما اگر دچار تردید و دلبستگی‌های فردی شود، فرصت از دست می‌رود.

وی با ابراز رضایت از آمادگی نیروها برای حضور در مناطق عملیاتی و انجام مأموریت‌ها، گفت: میزان حضور، آمادگی و عدم غیبت نیروها در این مقطع بسیار خرسندکننده است. این موضوع را به مسئولان بالادستی منتقل خواهم کرد تا آنان نیز در جریان این روحیه ارزشمند قرار بگیرند.

علیان‌نژاد با اشاره به نسل جدید سربازان و دانشجویان استخدامی ارتش اظهار کرد: برخلاف برخی تحلیل‌هایی که درباره نسل جدید مطرح می‌شود، تجربه عملی ما چیز دیگری را نشان می‌دهد. وقتی کار جدی و مسئولیت واقعی پیش می‌آید، جوانان بسیار خوب پای کار می‌آیند. باید به جوانان اعتماد کرد. اختلاف نسلی همیشه وجود داشته، اما جوانان امروز نیز جوانانی بسیار خوب، متخصص و آماده‌اند.