بعثت در خانه مدعی لیگ یک امتیاز گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در چارچوب رقابت‌های هفته بیست‌ونهم لیگ دسته اول فوتبال کشور عصر دوشنبه در دیداری خارج از خانه مقابل مس شهربابک صف‌آرایی کرد و در پایان به تساوی بدون گل رضایت داد.

نماینده کرمانشاه در حالی به مصاف مس شهربابک رفت که حریف از تیم‌های بالانشین جدول و مدعیان اصلی لیگ محسوب می‌شود و در هفته‌های اخیر نیز نتایج قابل توجهی کسب کرده بود.

بعثت که در هفته‌های گذشته روند رو به رشدی را در کسب امتیازات و ارائه نمایش‌های فنی آغاز کرده است، در این مسابقه نیز عملکردی منسجم و قابل قبول از خود به نمایش گذاشت و اجازه نداد تیم میزبان به اهداف خود دست پیدا کند.

شاگردان بعثت در شرایط آب و هوایی گرم شهربابک، با ارائه فوتبالی جسورانه و جنگنده، در بخش‌های مختلف زمین عملکرد مطلوبی داشتند و توانستند یک امتیاز ارزشمند را از این دیدار خارج از خانه کسب کنند.

بازیکنان بعثت در طول مسابقه با انگیزه بالا و دوندگی مناسب، برابر یکی از تیم‌های قدرتمند لیگ ایستادگی کردند و بار دیگر توانایی‌های فنی و شخصیت تیمی خود را به نمایش گذاشتند.

این تساوی در شرایطی رقم خورد که مس شهربابک برای حفظ جایگاه خود در جمع مدعیان نیاز مبرمی به کسب سه امتیاز داشت، اما مقاومت و انسجام تاکتیکی نماینده کرمانشاه مانع از دستیابی میزبان به پیروزی شد.

تیم بعثت کرمانشاه با این نتیجه، روند مثبت هفته‌های اخیر خود را ادامه داد و نشان داد با روحیه‌ای بالا و انگیزه مضاعف، مسیر پیشرفت و کسب نتایج مطلوب در لیگ دسته اول را دنبال می‌کند.