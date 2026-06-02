آخرین جلسه هماهنگی مدیر تیم ملی ایران با نمایندگان فیفا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی مربوط به سفر، استقبال، ورود و اسکان تیم ملی فوتبال ایران در مکزیک و همچنین برنامه‌ریزی سفرهای داخلی تیم ملی به شهرهای محل برگزاری مسابقات در لس‌آنجلس و سیاتل، امروز با حضور مهدی محمدنبی نایب رئیس فدراسیون فوتبال و مدیر تیم ملی، مهدی خراطی مدیر اجرایی تیم ملی، محسن معتمدکیا مدیر رسانه‌ای تیم ملی، امید جمالی رئیس کمیته بین‌الملل فدراسیون فوتبال و علی افضلی از بخش امور بین‌الملل فدراسیون فوتبال برگزار شد.

در این نشست، آخرین هماهنگی‌ها با نمایندگان فیفا درباره جزئیات ورود کاروان تیم ملی به تیخوانا، محل اقامت، حمل‌ونقل و سایر مسائل اجرایی و رسانه‌ای انجام شد.

بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، کاروان تیم ملی فوتبال ایران روز شنبه ساعت ۱۵ به وقت محلی ترکیه عازم شهر تیخوانا در مکزیک خواهد شد و ساعت ۱:۳۰ بامداد روز یکشنبه به وقت مکزیک وارد این شهر می‌شود.