حجت الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه برجسته عید غدیر گفت: عید غدیر، یکی از برجسته‌ترین اعیاد تاریخ اسلام و همان «عید الله الاکبر» است که در بیانات بزرگان دین بدین نام خوانده شده است. هنگامی که این عید را با اعیادی همچون فطر، قربان و مبعث مقایسه می‌کنیم، درمی‌یابیم که غدیر از جایگاهی والالاتر برخوردار است؛ چرا که در این روز، جانشینی حضرت امیرالمؤمنین (ع) و فرزندان بزرگوار ایشان به نص صریح پیامبر اکرم (ص) رسمیت یافت. از این طریق، ما امتداد نبوت را در قالب امامت و جانشینی امیرالمؤمنین (ع) مشاهده می‌کنیم.

وی در ادامه افزود: نکته جالب توجه آنکه در خطبه غدیر، علاوه بر معرفی امیرالمؤمنین (ع)، نام ائمه اطهار (ع) نیز یک‌به‌یک تا حضرت حجت (عج) برده شده است. در حقیقت، در این روز خط رهبری و جایگاه ولایت تا قیامت ترسیم گردید و تکلیف پیروان پیامبر (ص)، آزادی‌خواهان و احرار عالم روشن شد.

ارباب سلیمانی به برخی توصیه ها در روز عید غدیر و گرامیداشت این روز اشاره کرد و بیان داشت: در روایات سفارش شده است که در این روز لباس نو بپوشیم و به اطعام بپردازیم. اطعام مؤمن در چنین روزی، برابری با اطعام همه انبیا و اولیای الهی دارد. همچنین صدقه دادن در این روز، صدقه دادن به بهترین بندگان خداست و عبادت و روزه در آن، برابری با هشتاد ماه عبادت و روزه دارد.

وی غدیر را روزی بسیار مهم و در اساس، عید هویت و شناسنامه ما دانست و اضافه کرد: اگر از ما بپرسند چرا این‌گونه نماز می‌خوانیم، چرا حج به جا می‌آوریم، چرا با برادران اهل ایمان رأفت داریم و در مقابل دشمنان می‌ایستیم، و چرا ملت ایران در مقاطع حساس و شب‌های پرالتهاب در برابر دشمن صف‌آرایی می‌کنند، پاسخ همه این‌ها ریشه در فرهنگ غدیر دارد.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به جایگاه غدیر در اسلام و روشن شدن نقشه راه مسلمانان برای پیروی از ائمه اطهار اشاره کرد و گفت: غدیر یک خط‌مشی الهی است که به دستور خداوند توسط پیامبر (ص) ابلاغ شد؛ اگر این ابلاغ صورت نمی‌گرفت، مسیر اسلام منحرف می‌شد و دیگر امکان تداوم راه پیامبر (ص) فراهم نمی‌آمد. خداوند را سپاسگزاریم که در زمان حضور امام علی (ع) و فرزندان بزرگوارشان، این مسیر با جدیت دنبال شد و در عصر غیبت نیز فقهای جامع‌الشرایط، به عنوان نایبان عام حضرت ولی‌عصر (عج)، وظیفه دارند این مسیر را امتداد دهند.

ارباب سلیمانی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی امروز ما در امتداد غدیر قرار گرفته است بیان داشت: در عصر حاضر، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نهادینه شدن اصل مهم «ولایت فقیه» در قانون اساسی، بهترین فرصت فراهم آمد تا شاهد حکمرانی دینی باشیم و در قالب جمهوری اسلامی ایران، همان پیام غدیر را در برنامه‌های کلان کشور ساری و جاری سازیم. البته تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم، اما در این مسیر در حال حرکتیم.

وی یادآور شد: پس از رحلت حضرت امام خمینی (ره) که این روزها بیش از گذشته به یاد آن عزیز هستیم، خداوند را شاکریم که زعامت امر به شخصیتی سپرده شد که شاگرد مکتب آن بزرگوار و به‌عنوان فرزند معنوی و پرچمدار انقلاب اسلامی، به مدت ۳۷ سال بهترین رهبری را در قالب مدیریت دینی و اجتماعی دنبال کرد. ایشان با درایت بالا، شجاعت بی‌نظیر و فقاهتی زبانزد، مسیر را هدایت کردند و ما در این سال‌ها آثار و برکات فراوانی را شاهد بوده‌ایم.

ارباب سلیمانی گفت: باز هم به لطف الهی و با همراهی مردم، حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) عهده‌دار این مسئولیت خطیر شدند و این انتخاب، امداد الهی بود که مردم نیز پای کار آمدند. وظیفه داریم از مجلس خبرگان رهبری تشکر کنیم و امیدواریم به فضل الهی، این تداوم رهبری مایه یأس دشمنان شود. همچنین در این عصر پرتلاطم، بتوانیم با رهبری مدبرانه ایشان و همراهی آحاد ملت (که یارانی وفادارند و جای تقدیر و تشکر دارند)، شاهد پیروزی‌ها و فتوحات بزرگ‌تری باشیم.