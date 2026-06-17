روایت ماندگار شهدای لامرد در مسیر مستند و ادبیات

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رنجبراز تدوین روایت شهدای شهرستان لامرد در قالب مستند سینمایی و انتشار کتاب‌های مستقل خبر داد و گفت: این آثار با هدف ثبت تاریخی و هنری ایثارگری‌های مردم این منطقه تولید خواهد شد.

وی ادامه داد: همانند کتاب «هلما سادات و راز استقامت» که روایت زندگی الهام‌بخش یک دانش‌آموز لامردی است، سایر شهدای این شهرستان نیز در قالب کتاب و مستند سینمایی به تصویر کشیده خواهند شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با اشاره به اهمیت ثبت روایت‌های ایثارگری افزود: وظیفه داریم این حوادث و فداکاری‌ها را با قلمی متعهد برای تاریخ ثبت کنیم تا عظمت ایثار مردم این خطه برای نسل‌های آینده ماندگار شود.

رنجبر از تدوین کتاب «از خاک پاک لامرد تا جاودانگی» به عنوان یکی از آثار در دست انتشار یاد کرد و گفت: این اثر به زندگی و رشادت‌های شهید محمود نجفی می‌پردازد؛ معلمی که با ایثار جان خود، از جان دانش‌آموزان در برابر خطرات محافظت کرد و به نماد فداکاری در این منطقه تبدیل شد.

وی ادامه داد: شهدای لامرد سندی زنده از ایثار اقشار مختلف جامعه هستند و تمامی مستندات مربوط به آنان در قالب کتاب‌های مصور و آثار سینمایی ثبت و منتشر خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس همچنین با معرفی جلال بردیده دبیر نوزدهمین سوگواره ملی تعزیه عاشورائیان لامرد گفت: این سوگواره با رویکرد «روایتگری شهدای جنگ رمضان» از ۱۳ تا ۲۲ مردادماه و همزمان با دهه پایانی ماه صفر برگزار خواهد شد.

رنجبر تصریح کرد: در این رویداد ملی، ۱۰ گروه برتر تعزیه از سراسر کشور به اجرای برنامه خواهند پرداخت و فضای فرهنگی و آیینی ویژه‌ای در شهرستان لامرد شکل خواهد گرفت.